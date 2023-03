Nowy kalkulator ZUS do wyliczenia emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy kalkulator do wyliczania wysokości emerytury. Będzie on pomocny dla osób, które chcą sprawdzić jakie świadczenie by otrzymały, gdyby przechodziły na emeryturę w bieżącym roku.

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego nie od razu musi oznaczać rezygnację z aktywności zawodowej. Pamiętajmy, o tym, że emerytura to prawo, a nie obowiązek i jeśli ktoś chce dalej pracować, pozwala mu na to zdrowie oraz ma ku temu możliwości, warto przemyśleć tę decyzję. Jak wynika z naszych wyliczeń, każdy rok pracy dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi przyszłe świadczenie o około 10-15 proc. Zachęcam też do skorzystania z naszego nowego kalkulatora emerytalnego, który udostępniliśmy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki temu wyliczenie emerytury stało się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej i przede wszystkim jest możliwe na bieżący rok, w którym klient osiągnie powszechny wiek emerytalny – zachęca Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Nowy kalkulator - nowe możliwości

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ZUS udostępnił nowy kalkulator do wyliczenia emerytury Nowy kalkulator na PUE ZUS pozwala na wykonanie obliczeń tym osobom, które chcą sprawdzić jakie świadczenie by otrzymały, gdyby przechodziły na emeryturę w bieżącym roku.

Należy jednak pamiętać, że kalkulator dostarcza jedynie orientacyjnych danych. Dlatego też, by uzyskać dokładniejsze informacje dotyczące swojej emerytury, warto skonsultować się bezpośrednio z doradcami emerytalnym w ZUS - dodaje rzeczniczka.

Jak działa kalkulator?

bieżący miesiąc – jeśli w momencie obliczeń już skończyli 60 lub 65 lat,

miesiąc urodzin – jeśli w momencie obliczeń jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Ważne, kalkulator emerytalny dostępny na PUE ZUS i u doradców emerytalnych przeznaczony jest dla osób, które nie mają jeszcze przyznanego świadczenia emerytalnego – przypomina Beata Kopczyńska.

