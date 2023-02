Dorabiałeś do renty lub wcześniejszej emerytury? Rozlicz się z ZUS do 28 lutego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w 2022 roku dorabiali do swoich świadczeń, mają czas tylko do 28 lutego na powiadomienie ZUS o dodatkowych przychodach. Dzięki temu ZUS będzie mógł ustalić, czy świadczenia były wypłacane w prawidłowej wysokości.

Przeczytaj także: Ile można dorobić na emeryturze? Nowe limity od 1 grudnia 2022

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto musi się rozliczyć z ZUS z dodatkowych przychodów?

Ile wcześniejsi emeryci i renciści mogli zarobić w ubiegłym roku?

Kto nie musi rozliczać przychodu?



Co istotne informacja ta dotyczy przychodów, od których są opłacane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, zlecenia, czy działalności gospodarczej. Rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej. Przedstawiona przez świadczeniobiorcę informacja jest potrzebna do tego, aby ZUS mógł ustalić, czy w ubiegłym roku wypłacał świadczenie we właściwej wysokości - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – dodaje rzeczniczka.

Ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku

Kto nie musi rozliczać przychodu

Z dodatkowych zarobków za ubiegły rok muszą się rozliczyć renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Zgodnie z przepisami, tych świadczeniobiorców, obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń. Wypłata wcześniejszej emerytury bądź renty może być zmniejszona lub zawieszona, jeśli ustalone limity dorabiania zostaną przekroczone.Zaświadczenie z zakładu pracy o swoich przychodach z 2022 roku należy złożyć w ZUS do końca lutego. Najlepiej jeśli podana kwota będzie w rozbiciu na poszczególne miesiące. Dzięki temu ZUS będzie mógł rozliczyć świadczenia w najkorzystniejszy dla klienta sposób: rocznie lub miesięcznie. Na podstawie tych dokumentów ZUS porówna przychód z granicznymi kwotami przychodu dla 2022 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy.Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o zarobkach.Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2022 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego. Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną, która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej. Wyjątek stanowią uczniowie pobierający renty socjalne.