A kontrakty na pszenicę tanieją, tanieją, tanieją…

Słabość amerykańskiego rynku akcji z ostatnich dni, a szczególnie kolejne poważne kłopoty First Republic Bank, który w I kw. utracić 40 proc. depozytów (100 mld USD), nieco zredukowały szacowane przez rynek prawdopodobieństwo przyszłotygodniowej podwyżki stóp procentowych FED. Oczywiście szanse, że FOMC w środę ogłosi kolejny wzrost wysokości oprocentowania funduszy federalnych o 0,25 pkt. proc. nadal szacowano jako bardzo duże (81,4 proc.), ale ten szacunek spadł z 90,2 proc. jeszcze w poniedziałek.

Przeczytaj także: Cukier najdroższy od 11 lat, pszenica najtańsza od 21 miesięcy

Przeczytaj także: Wyczekiwanie na nowe sygnały

Warto obserwować zachowanie średniej transportowej Dow Jonesa, która po drugim z rzędu ponad 3,5 proc. spadku próbuje wyłamać się w dół z prawie półrocznej formacji ok. 10 proc. „głowy z ramionami”. Niektóre ze składowych tego indeks zajmujące się transportem samochodowym w USA tłumaczyły ostatnio swe niższe niż oczekiwania wyniki za I kw. trwającym spowolnieniem gospodarczym w tym kraju (przypomina się „teoria Dowa”?).W tym kontekście z wielką uwagą obserwowane będą dziś o 14:30 naszego czasu informacje o zachowaniu realnego PKB USA w I kw. br. Oczekuje się, że zannualizowany kwartalny wzrost tego parametru wyniesie +2 proc. wobec +2,6 proc. w IV kw. ub.r. W ostatnim kwartale 2022 roczna dynamika realnego PKB w Stanach Zjednoczonych wynosiła już tylko +0,9 proc. i należy się liczyć z tym, że w I kw. była już ujemna po raz pierwszy od 2020 roku.Dzisiaj na giełdach Azji i Oceanii przeważały niewielkie wzrosty głównych indeksów (Nikkei 225 +0,15 proc.).Ok. godz. 9:50 kontrakty na S&P 500 odbijały w górę o 0,48 proc., a swe wczorajsze odbicie kontynuowały kontrakty na Nasdaq 100.Na europejskich giełdach brak było dziś rano dominującej tendencji (DAX -0,26 proc., CAC 40 +0,19 proc.).WIG-20 był w czwartkowy poranek jednym z dwu najmocniejszych głównych indeksów w Europie (+1,45 proc. ok. godz. 9:55) i zbliżał się do poziomu swego lokalnego szczytu z minionego tygodnia. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne szczyty osiągnęły dziś kursy akcji Banku Handlowego i XTB. W przypadku akcji wchodzących w skład sWIG-u 80 nowe cykliczne maksima notowań ustanowiły dziś ceny akcji spółek Sygnity, Vercom, PCC Rokita, Atal, Wittchen oraz Boryszew. Na przeciwległym biegunie były akcji Mercatora, których cena znalazła się na najniższym poziomie od 2020 roku.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA rosła dziś rano, ale utrzymywała się poniżej poziomu 4,5 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu lekko spadała pozostając poniżej poziomu 6 proc.Kurs EUR/USD nadal utrzymywał się powyżej poziomu 1,10, ale nie przekraczał swoich wczorajszych maksimów. Euro kontynuował dziś rano ustanawianie swoich nowych cyklicznych szczytów w stosunku do chińskiego juana, koreańskiego wona, malezyjskiego rinngita, tajwańskiego dolara oraz rosyjskiego rubla.Polski złoty – w ostatnim czasie „najmocniejsza waluta świata” minimalnie się umacniał, ale kurs USD/PLN pozostawał powyżej najniższych od ponad roku poziomów osiągniętych wczoraj.Po silniejszych spadku wczoraj ceny kontraktów na ropę naftową lekko odbijały w górę dziś rano. Kontynuowały swój spadek kontrakty na pszenicę na CBOT, a ich cena osiągnęła dziś rano nowy najnowszy poziom od lipca 2021.Kurs BTC/USD rósł dziś ok. godz. 10:05 o 0,63 proc.