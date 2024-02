Indeksy wciąż w obrębie historycznych rekordów

Giełda na Wall Street rozpoczęła tydzień od niewielkiej zmienności. Co prawda Sp500 spadł o 0,4 proc., Dow Jones o 0,2 proc. a Nasdaq Composite o 0,1 proc. ale wciąż indeksy znajdują się w niedalekiej odległości od historycznych rekordów. W Europie Dax zakończył dzień bez zmian a WIG20 stracił ok. 0,5 proc. Duży ruch wzrostowy miał miejsce na bitcoinie. Główna kryptowaluta zyskała prawie 5,8 proc. a dziś rano wzrosty są kontynuowane. Kurs EUR/USD zyskał, notowania z poziomu 1,0815 urosły do 1,086. Inwestorzy czekają na czwartkowy raport nt. wydatków Amerykanów.

Przeczytaj także: Shanghai Composite Index najniżej od ponad 3 lat, Nikkei 225 najwyżej od 34 lat

Dzisiejszy kalendarz makro podobnie jak wczorajszy nie będzie obfitował w kluczowe dane makro. Bank Węgier zdecyduje o poziomie stóp procentowych. Postępujący proces dezinflacyny zobrazowany obniżeniem się inflacji w styczniu do 3,8 proc. r/r wskazuje, że realny jest ruch w dół o 100 pb. Dla USA poznamy zamówienia na dobra trwałe (prognoza wskazuje na spadek) a także ceny nieruchomości w grudniu oraz indeks nastrojów konsumentów Conference Board (to prognoza wskazuje na podobną wartość jak miesiąc wcześniej, czyli 114,9 pkt.)W nocy poznaliśmy dane inflacyjne z Japonii. Bazowy wskaźnik spadł w styczniu do 2 proc. r/r z 2,3 proc. (prognoza 1,8 proc.). Indeks zasadniczy obniżył się i uplasował się na poziomie 2,2 proc., poprzednio w grudniu wskazał wartość 2,6 proc. Rynek w pewnym stopniu wciąż zakłada, że Bank Japonii niebawem zacieśni swoją politykę monetarną. Dane za luty wskażą najprawdopodobniej ponowny wzrost, co będzie wynikać z faktu, że tarcze antyinflacyjne wdrożone przez rząd w ubiegłym roku przestają oddziaływać. Notowania USD/JPY dotarły do oporu technicznego na 150,80 i aktualnie lekko zniżkują. Naruszona zostaje dziś rano linia trendu wzrostowego.W poniedziałek poznaliśmy opinie kilku decydentów Europejskiego Banku Centralnego. Prezes Banku Grecji (Y. Stournaras) wskazał, że czerwiec powinien być momentem rozpoczęcia łagodzenia warunków monetarnych w strefie euro. Z kolei Lagarde (szefowa EBC) ponownie zwróciła uwagę na dynamikę wzrostu płac. Stwierdziła, że dane za I kwartał mogą być kluczowe jeśli chodzi o decyzję w sprawie stóp.Wczoraj kurs EUR/USD zyskał i osiągnął poziom zbliżony do 1,0860. Wzrosty są mozolne, najbliższym oporem technicznym jest obszar 1,0885 – 1,09. Strefa ta wynika ze szczytów oraz dołków z poprzednich kilkunastu tygodni. Kurs GBP/USD znajduje się cały czas w obrębie górnego ograniczenia kanału spadkowego, która trwa od początku roku.Cena bitcoina ponownie mocno urosła. Wczoraj zwyżki sięgały 5,8 proc., dziś kryptowaluta ponownie zyskuje ponad 2 proc. Widoczny jest ewidentny trend wzrostowy a uformowana w II połowie lutego formacja chorągiewki skutecznie prognozowała kontynuację zwyżek. Notowania znajdują się najwyżej od 28 listopada 2023 roku i wskazują poziom 56 400 USD.