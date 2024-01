Shanghai Composite Index najniżej od ponad 3 lat, Nikkei 225 najwyżej od 34 lat

Po wtorkowej sesji w USA, która zakończyła się spadkami głównych indeksów (S&P 500 -0,37 proc., DJIA –0,62 proc., Nasdaq Composite –0,19 proc.) dziś rano na rynkach akcji Azji i Oceanii również dominowały zniżki. Wśród głównych indeksów najsilniej spadł Hang Seng (-3,73 proc.) docierając do swojego najniższego poziomu od listopada 2022 roku. Shanghai Composite Index po spadku o 2,09 proc. znalazł się na swoim najniższym poziomie od 2020 rok. Na drugim biegunie był japoński Nikkei, który w trakcie środowej sesji zaliczył swoje 34-letnie maksimum.

W Europie środowe notowania na rynkach akcji rozpoczęły się od spadków głównych indeksów (DAX -1,1 proc., CAC 40 -1,32 proc. ok. godz. 9:10).Na GPW początek środowej sesji przyniósł spadek cen akcji (ok. godz. 9:01 WIG-20 -1,34 proc., WIG -0,55 proc., mWIG-40 -0,15 proc., sWIG-80 0 proc.). WIG-20 znalazł się na swoim najniższym od listopada ub.r. poziomie. WIG spadł do najniższego poziomu od pierwszej sesji grudnia ub.r.Wśród indeksów sektorowych GPW zwracało uwagę nowe roczne minimum WIG-Gry. Najsilniejsze – o ponad 1 proc. – spadki notowały dziś rano WIG-Górnictwo (-1,66 proc. ok. godz. 9:05) i WIG-Banki (-1,13 proc.). Spadkom opierały się ok. godz. 9:07 jedynie WIG-Nieruchomości (+0,66 proc.), WIG-Media (+0,53 proc.) i WIG-Leki (+0,45 proc.).Wśród składników WIG-u 20 zwracał dziś uwagę najwyższy od 2015 roku poziom kursu Orange Polska (+0,23 proc. ok. godz. 9:07) oraz najniższy od 2012 roku poziom ceny akcji Cyfrowego Polsatu (-1,42 proc. ok. godz. 9:09).Jeśli chodzi o składniki mWIG-u 40, to można zwrócić uwagę na przynajmniej roczne minima kursów akcji spółek CI Games i TEXT.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA lekko dziś rano rosła osiągając ok. godz. 8:55 poziom 4,077 proc.Najwyższe od ponad miesiąca poziomu osiągnęły dziś rentowność rządowych obligacji 10-letnich Francji (2,795 proc.) i Niemiec (2,268 proc.).Rentowność 10-latek polskiego rządu lekko w środowy poranek rosła (5,24 proc.) osiągając swój najwyższy od ponad tygodnia poziom.Od końca grudnia ub.r. dosyć dynamicznie rośnie kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena. Dziś rano rosnący o 0,51 proc. ok. godz. 9:00 kurs USD/JPY osiągnął swój najwyższy od 1 grudnia ub.r. poziom (147,958 JPY). Kurs EUR/USD notował dziś rano niewielkie zmiany (0 proc. ok. godz. 9:02) próbując się stabilizować na swoim najniższym od ponad miesiąca poziomie.Zmiany kursu złotego względem głównych walut były w środowy poranek minimalne (EUR/PLN -0,13 proc., USD/PLN -0,14 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadał dziś ok. godz. 9:08 o 1,48 proc.Taniały w środowy poranek surowce energetyczne (ropa WTI na NYMEX-ie -1,28 proc., ropa Brent na ICE -1,16 proc., gaz ziemny na NYMEX-ie -3,34 proc.Taniały również metale szlachetne (złoto -0,15 proc., srebro -0,99 proc., platyna -0,83 proc., pallad –0,65 proc.).Warto zwrócić uwagę na zanotowane wczoraj na ICE historyczne rekordy ceny kontraktów na kakao na ICE (+2,45 proc.) i kawę (+6,13 proc.).