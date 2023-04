Cukier najdroższy od 11 lat, pszenica najtańsza od 21 miesięcy

Euro od jakiegoś czasu pozostaje jedną z najsilniejszych walut świata. Kurs EUR/USD powrócił powyżej poziomu 1,10, chociaż nie przekroczył swego ustanowionego ponad tydzień temu ponad rocznego maksimum. Euro ustawiało swe nowe przynajmniej roczne maksima względem m.in. australijskiego dolara, chińskiego juana, japońskiego jena, południowokoreańskiego wona, tajwańskiego dolara i kanadyjskiego dolara.

Przeczytaj także: Wyczekiwanie na nowe sygnały

Tę obserwowaną w ostatnim okresie siłę euro względem USD przypisuje się zakładanej przez rynek różnicy w ścieżce polityki pieniężnej amerykańskiego Rezerwy Federalnej i ECB. O ile w przypadku FED oczekiwane jest dosyć szybkie zakończenie serii podwyżek stóp procentowy, o tyle w przypadku Europejskiego Banku Centralnego nadejście tego momentu postrzegane jest jako bardziej odległe w czasie. W przyszłą środę poznamy decyzję FOMC na temat wysokości głównych stóp procentowych w USA.Polski złoty podążał za tą siłą euro, a nawet ją przewyższał i dziś rano był jedyną główną walutą na świecie, kurs USD w stosunku do której osiągnął najniższy od przynajmniej roku poziom.W oczekiwaniu na przyszłotygodniową decyzję FOMC rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych oscylowała wokół poziomu 3,5 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu od tygodnia była przyklejona do poziomu 6 proc.Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji zanotowały wczoraj niewielkie zmiany (S&P 500 +0,09 proc., DJIA +0,2 proc., Nasdaq Composite -0,29 proc.) pozostają poniżej poziomów swoich maksimów z minionych kilku miesięcy. Na giełdach Azji i Oceanii lekko przeważały dziś spadki głównych indeksów. Najsilniejszy notował Hang Seng (-1,69 proc.). Podobnie było na giełdach europejskich (CAC 40 -0,72 proc., DAX -0,16 proc. ok. godz. 9:15).Na GPW WIG-20 tracił ok. godz. 9:20 0,34 proc. Wśród składników tego indeksu najwyżej w swej historii była dziś cena akcji spółki Kruk. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji spółek Rainbow Tours i Vercom.Nadal trwa silna hossa na rynku cukru. Cena kontraktów na ten surowiec notowanych na ICE wspięła się wczoraj naj najwyższy poziom od marca 2012. Największymi eksporterami cukru na świecie są Brazylia, Indie, Tajlandia, Niemcy i Francja, które to kraje w 2021 roku łącznie odpowiadały za 65 proc. światowego eksportu tego surowca spożywczego.Na drugim biegunie znajdowała się cen kontraktów na pszenicę na CBOT, która dziś spadła do najniższego poziomu od lipca 2021. Tu największymi eksporterami na świecie były w 2021 roku Rosja (17 proc. światowego eksportu), UE (16 proc.), Australia (14 proc.), USA (11 proc.) i Ukraina (10 proc.). Pozycje Rosji i Ukrainy na tym rynku spowodowały po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę wzrost ceny kontraktów na pszenicę do najwyższego poziomu w historii w marcu 2022. Obecnie ta cena jest już dwukrotnie niższa.Na rynku kontraktów na ropę naftową poranne zmiany były dziś kosmetyczne (WTI i Brent +0,08 proc. ok. godz. 8:50). Kurs kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie, który ostatnio wyszedł na najwyższy poziom od miesiąca, spadał dziś ok. godz. 8:50 o 0,97 proc. Cena kontraktów na złoto, srebro i platynę, które w ostatnich dniach wyszły na najwyższy poziom od ponad roku, notowały niewielkie zmiany (o +0,33 proc., -0,27 proc. i +0,51 proc. odpowiednio ok. godz. 8:55).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w połowie marca przełamał kluczowy poziom oporu wyznaczany w okolicach 250000 USD przez swego maksima z sierpnia ub.r. i lutego br., poniżej poziomu 28000 USD. Dziś rano ok. godz. 8:25 notowania tej kryptowaluty wykazywały minimalne zmiany. Rozmiary opuszczonej górą w marcu 9-miesięcznej konsolidacji pomiędzy poziomami ok. 15000 USD i 25000 USD sugerują na tym rynku poziom ok. 40000 jako średnioterminowy cel trwającej od listopada ub.r. roku zwyżki.