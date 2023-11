Polski złoty najsilniejszy względem japońskiego jena od 15 lat, kakao najdroższe od 1978 roku

Główne indeksy polskiego rynku akcji spadły w piątek (WIG -1,2 proc., WIG-20 -1,37 proc., mWIG-40 -0,95 proc., sWIG-80 –0,25 proc.). Wśród indeksów sektorowych wzrost zanotowały jedynie WIG-Moto (+0,4 proc.) i WIG-Nieruchomości (+0,06 proc.). Pomimo spadku o 0,95 proc. swe historyczne maksimum ustanowił w trakcie piątkowej sesji WIG-Banki. WIG.MS-FIN osiągnął w piątek najwyższy poziom od 2018 roku, ale ostatecznie spadł o 1,48 proc. WIG.Games zaliczył w piątek swe nowe roczne minimum (-2,13 proc.). WIG-Ukraine był w piątek najniżej od 2014 roku.

Wśród składników WIG-u 20 swe nowe przynajmniej roczne maksima osiągnęły w piątek kurs akcji Alior Banku i Banku Polska Kasa Opieki. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksimum osiągnął kurs akcji GPW, a najniżej od 2020 roku była cena akcji Grupy Azoty. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima ustanowiły w piątek kursy akcji spółek Comp, Sanok Rubber Company i Toya.Agencja ratingowa Moody’s obniżyła swój rating dla Stanów Zjednoczonych ze stabilnego do negatywnego wskazując na rosnące ryzyko związane z pozycją fiskalną tego kraju. Ruch agencji zbiega się w czasie z rosnącym ryzykiem związanym z tym, że rządu USA ma zapewnione finansowanie do przyszłego piątku.Piątek przyniósł spadek głównych indeksów europejskiego rynku akcji (DAX -0,77 proc. CAC 40 -0,96 proc.).Piątkowa sesja zakończyła się na Wall Street wzrostami indeksów (S&P 500 +1,56 proc. DJIA +1,15 proc., Nasdaq 100 +2,25 proc.).Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych lekko w piątek wzrosła do poziomu 4,6558 proc. Rentowność niemieckich 10-latek wyniosła w piątek 2,712 proc. 10-latki polskiego rządu zakończyły w piątek z najwyższa od tygodnia rentownością na poziomie 5,609 proc.Ceny kontraktów na ropę naftową spadły w minionym tygodniu do swoich najniższych od lipca br. poziomów, a w piątek lekko odbiły w górę (WTI +1,89 proc., Brent +1,77 proc.). Cena notowanych na NYMEX-ie kontraktów na gaz ziemny zaliczyła w piątek swe 3-tygodniowe minimum (-0,26 proc.). Platyna była w piątek najtańsza od roku (-1,99 proc.). Cena palladu spadła do najniższego poziomu od 2018 roku. Cena kontraktów na kakao notowanych na ICE była w piątek najwyższa od 1978 roku.Kurs EUR/USD utrzymywał się w piątek tuż poniżej poziomu 1,07 (+0,06 proc. ok. godz. 9:30). Kurs USD/JPY atakował w piątek swoje 32-letnie maksimum ustanowione w październiku ub.r.Kurs EUR/PLN utrzymywał się w piątek nieco powyżej swego 3-letnie minimum ustanowionego pod koniec lipca br. (-0,12 proc.). Kurs USD/PLN oscylował w pobliżu swojego 2-miesięcznego minimum (-0,26 proc.). Kurs JPY/PLN był najniżej od 2008 roku (-0,41 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara utrzymywał się w okolicach poziomu 37000 USD (+0,73 proc. w niedzielę).