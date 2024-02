Euforia na bitcoinie trwa w najlepsze

We wtorek doświadczyliśmy kolejnej ostrożnej i spokojnej sesji na amerykańskim rynku akcyjnym. Wyniki indeksów giełdowych były mieszane. Dow Jones lekko stracił ale SP500 oraz Nasdaq Composite na koniec dnia uplasowały się na umiarkowanych plusach. Dziś od rana kurs EUR/USD zniżkuje w stronę 1,0815 po wczorajszym wyznaczeniu maksimum w okolicy 1,0865. Bitcoin kontynuuje rajd. Od początku tygodnia zyskał już ok 15 proc. NZD osłabił się po decyzji RBNZ. Z danych makro otrzymaliśmy gorszy wynik indeksu zaufania konsumentów Conference Board. Inwestorzy czekają na jutrzejszą publikację raportu nt. wydatków Amerykanów.

Przeczytaj także: Indeksy wciąż w obrębie historycznych rekordów

Rynek wciąż wycofuje się ze swoich optymistycznych założeń dotyczących szybkich obniżek stóp procentowych przez Fed. Aktualnie wycena jest zbliżona do prognoz Rezerwy Federalnej z grudnia, kiedy to były zaprezentowane nowe projekcje oraz wykres „kropkowy”. Prawdopodobieństwo redukcji kosztu pieniądza w czerwcu spadło w okolice 54 proc. Marzec jest całkowicie odrzucony a szansa zmiany parametrów polityki monetarnej w maju oscyluje poniżej 20 proc.Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen podkreśliła rolę Stanów Zjednoczonych, zauważając, że "amerykańska ścieżka do miękkiego lądowania wspiera globalny wzrost". Powiedziała o zagrożeniach dla perspektyw, w tym o przedłużających się konfliktach na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, które mogą podnieść ceny towarów i zakłócić łańcuchy dostaw, oraz o kłopotach z zadłużeniem niektórych krajów.Z danych otrzymaliśmy indeks zaufania konsumentów Conference Board, który spadł do 106,7 pkt. (konsensus 115), a styczniowy został zrewidowany w dół do 110,9 z 114,8 pkt. Regionalny wskaźnik Richmond Fed dla przemysłu był mniej ujemny niż oczekiwano i wyniósł -5 pkt. (prognoza -9 pkt.) wobec -15 pkt. poprzednio. Słabo wypadły również zamówienia na dobra trwałe (-6,1 proc. m/m) a te z wyłączeniem transportu zniżkowały o 0,3 proc. m/m. Dziś poznamy drugi szacunek PKB dla USA za IV kwartał. Konsensus rynkowy zakłada niezmieniony odczyt na poziomie 3,3 proc. kw/kw w ujęciu rocznym.Dziś w nocy RBNZ pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie (5,5 proc.). Wydźwięk komunikatu był jednak gołębi, ponieważ decydenci stwierdzili, że ryzyko dla perspektyw inflacji stało się bardziej zrównoważone. Rynek w pewnym stopniu zakładał wcześniej, że bank centralny może zdecydować się na jeszcze jedną podwyżkę. Teraz taki scenariusz stał się mało prawdopodobny i tym samym NZD stracił na wartości. Para NZD/USD spadła w okolice 0,61 z 0,6175 przed decyzją.Kurs EUR/USD kontynuuje spadki dziś rano i zmierza w kierunku horyzontalnego wsparcia na 1,08. Złoto znajduje się wciąż w obrębie górnego ograniczenia kanału spadkowego, w którym znajduje się do końca 2023 roku.Dziś cena głównej kryptowaluty ponownie dynamicznie rośnie. Zwyżki sięgają 2,6 proc. a od początku tygodnia to już niespełna 15 proc. Kontrakt CFD oparty o bitoina jest najdroższy od listopada 2023 roku. Przypomnijmy, że w tym roku nastąpi halving - czyli proces redukcji nagrody dla górników wydobywających nowe kryptowaluty. W styczniu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w USA zatwierdziła pierwszy ETF oparty o bitcoin.