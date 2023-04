Wzrost Nikkei 225 i osłabienie jena po decyzji BoJ

Wczorajsze silne wzrosty głównych indeksów rynku akcji w USA, które nastąpiły po publikacji danych na temat dynamiki PKB i deflatora PCE w I kw. br. przełożyły się dziś na zwyżki na rynkach akcji Azji i Oceanii. Japoński Nikkei 225 przełamał poziom oporu wyznaczany przez lokalny szczyt indeksu z marca br., który w ostatnich dniach powstrzymywał kontynuację rozpoczętej na początku roku zwyżki. Po wzroście o 1,4 proc. indeks osiągnął najwyższy poziom od sierpnia ub.r., co być może otwiera drogę do dalszej zwyżki.

Bank centralny Japonii pozostawił dziś wysokość swej podstawowej stopy procentowej na dotychczasowym poziomie (-0,1 proc.). Dowiedzieliśmy się dziś również, że w „Kraju Kwitnącej Wiśni” roczna dynamika produkcji przemysłowej pozostawała w marcu nadal ujemna (-0,7 proc. wobec oczekiwanych -0,5 proc.), natomiast nadal wysoka była roczna dynamika sprzedaży detalicznej (+7,2 proc. wobec +7,3 proc. lutym br. i oczekiwanych 5,8 proc.).Japoński jen silnie słabł po decyzji BoJ. Kurs USD/JPY rósł 1,33 proc. ok. godz. 9:20 osiągając najwyższy poziom od 1,5 miesiąca. Notowania EUR/JPY atakowały dziś dosyć agresywnie poziom swego szczytu z grudnia 2014 (+1,17 proc. ok. godz. 9:25). Jego przełamanie oznaczałoby osiągnięcie najwyższego poziomu od 2008 roku.Kurs EUR/USD na chwilę spadł dziś rano poniżej 1,10 USD, po czym ponownie wrócił ponad ten poziom.Złoty lekko słabł dziś rano (EUR/PLN +0,09 proc., USD/PLN +0,25 proc. ok. godz. 9:30).O godz. 10-tej poznamy wstępne dane na temat rocznej dynamiki CPI w naszym kraju. Oczekiwany jest spadek do 15 proc. z 16,1 proc. w marcu.Kontrakty na główne indeksy giełdowej w USA odpoczywały po wczorajszych emocjach (S&P 500 -0,19 proc. ok. godz. 9:10).Dziś przed rozpoczęciem sesji na Wall Street swe wyniki za I kw. podadzą Exxon Mobil i Chevron.Dziś o 11-tej poznamy dane na temat dynamiki PKB w strefie euro (oczekiwany jest wzrost r/r na poziomie 1,4 proc.). Już opublikowane zostały takie dane z Hiszpanii. Realny PKB w I kw. okazał się wyższy niż rok temu o 3,8 proc. wobec oczekiwań na poziomie 3 proc. i 2,6 proc. dynamiki w IV kw. ub.r.Europejskie rynki akcji grały na czas czekając na publikację tych danych (DAX +0,31 proc., CAC 40 -0,17 proc. ok. godz. 9:35).Jedynym indeksem giełdowym rozwiniętych rynków akcji, który dziś rano osiągnął swe nowe roczne maksimum był polski WIG. WIG-20 był słabszy tracąc od 9:40 0,53 proc. Kontynuował swą wczorajszą silną zwyżkę kurs akcji LPP (+6,72 proc. ok. 9:40). Wśród składników WIG-u 20 swe nowe roczne maksimum zaliczył również kurs Allegro. Wśród składników mWIG-u 40 podobnie było w przypadku akcji Benefit Systems, zaś wśród składników sWIG-u 80 najwyżej od przynajmniej roku były kursy akcji spółek Boryszew, Mirbud, Wittchen i Enter Air.Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych lekko korygowały dziś rano wczorajszy dosyć silny wzrost. Rentowność 10-latek polskiego rządu pozostawała poniżej poziomu 6 proc.Ceny kontraktów na ropę naftową próbowały kontynuować rozpoczętą wczoraj próbę odreagowania strat z okresu minionych 2 tygodni (WTI +0,24 proc., Brent +0,37 proc. ok. godz. 9:15). Kontrakty na amerykański gaz ziemny (Henry Hub) na NYMEX-ie lekko dziś taniały (-0,25 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara ok. godz. 9:05 tracił 0,65 proc.