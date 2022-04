Największa od 2 lat kwartalna strata WIG-20

WIG-20 zakończył ubiegły rok na poziomie 2266,92 pkt. Na koniec I kwartału br. ten indeks miał wartość 2133,05 pkt., a więc o 5,91 proc. niższą. To największy spadek tego indeksu w trakcie kwartału od I kw. 2020, kiedy to wskutek wybuchu epidemii COVID-19 WIG-20 stracił 29,64 proc. Wyraźnie silniej w pierwszym kwartale spadł – mocno "ubankowiony"? - mWIG-40 (-9,71 proc.), natomiast strata sWIG-u 80 była niewielka (-1,71 proc.).

Jeśli chodzi o indeksy sektorowe GPW, to potężne straty zanotowały w I kw. WIG-Spożywczy (-34,11 proc.), w którym ponad 55 proc. udział ma ukraiński Kernel, WIG-Odzież (-32,97 proc.), gdzie LPP ma ponad 77 proc. udział oraz WIG-Leki (-26,77 proc.). Na plusach pierwszy kwartał zakończyły WIG-Górnictwo (+33,3 proc.), gdzie akcje KGHM mają aż 83 proc. udział, WIG-Chemia (+15,4 proc.), WIG-Energetyka (+9,62 proc.) oraz WIG-Paliwa (+0,89 proc.).Wczorajsza sesja na amerykańskim rynku akcji przyniosła najsilniejszy od 7 marca spadek S&P 500 (-1,57 proc.). W trakcie ostatniej sesji swe historyczne rekordy zaliczyły Dow Jones Utility Average oraz kanadyjski S&P/TSX Composite Index, ale oba indeksy zakończyły czwartkową sesję na minusach. Najwyższej w historii był wczoraj meksykański IPC (+1,29 proc.). W piątek rano ceny kontraktów na główne amerykańskie indeksy lekko odbijały w górę (S&P 500 +0,31 proc.).W Azji dziś rano brakowało jakiejś dominującej tendencji. Najsilniej - o ok. +0,9 proc. - rosły chińskie Shanghai Composite i Shanghai B-Share. Swój historyczne rekord zaliczył w trakcie sesji indonezyjski JCI. O prawie 1 proc. spadał dziś filipiński PSEi.Również na giełdach europejskich pierwsza sesja kwietnia rozpoczynała się bez jakichś silnych ruchów (ok. 9:30 DAX +0,12 proc., CAC 40 -0,25 proc.). Nadal kontynuował odrabianie strat rosyjski RTS (+3,5 proc.)Na GPW WIG-20 próbował dziś rano odrabiać wczorajsze straty (ok. 9:40 +1,04 proc.). W piątek rano wśród składników WIG-u 20 najsilniej – o +1,6-2,7 proc. - drożały akcje banków (Pekao, mBank, PKO BP). Wśród składników sWIG-u 80 zwracał uwagę dziś rano najwyższy od 2020 roku kurs akcji spółki Grodno (+5,71 proc.).Rentowności 10-letnich obligacji rządów USA i krajów europejskich rosły dziś rano, ale pozostawały poniżej poziomów swych niedawnych cyklicznych maksimów.Ropa lekko taniała na początku dnia (WTI -1,69 proc.).Euro minimalnie dziś traciło względem amerykańskiego dolara (-0,13 proc.). Kurs złotego względem głównych walut zagranicznych pozostawał w okolicach wczorajszych zamknięć.Bitcoin tracił wobec dolara 1,94 proc.