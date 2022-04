Ukraina odbiła cały obwód kijowski

W trakcie weekendu z map Ukrainy obrazujących sytuację na froncie wojny Rosji przeciwko temu krajowi zniknęły rosyjskie pozycje na zachód od Kijowa. Można spekulować, że w najbliższych dniach siły rosyjskich najeźdźców zostaną również usunięte z pozostałych północnych obwodów Ukrainy czernichowskiego i sumskiego. Media spekulują, że Rosjanie wycofani z północy te siły by skoncentrować się na próbie poszerzenia swoich zdobyczy we wschodnich obwodach Ukrainy lugańskim i denieckim.

Według ostatnich szacunków na Węgrzech wybory parlamentarne zdecydowanie wygrała koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej, która może liczyć na 135 mandaty. Zjednoczona opozycja zdobyła 56 mandatów, a Nasza Ojczyzna siedem. Do parlamentu dostał się jeszcze przedstawiciel narodowości niemieckiej.W piątek główne indeksy amerykańskiego rynku akcji zanotowały lekkie wzrosty (S&P 500 +0,34 proc., DJIA +0,4 proc., Nasdaq Composite +0,29 proc.). Zwracały uwagę nowy historyczny rekord Dow Jones Utilities Average (+1,47 proc.) oraz silny spadek Dow Jones Transportation Average (-4,74 proc.).Na giełdach Azji i Oceanii nowy tydzień rozpoczął się z przewagą wzrostów (najsilniej – o +1,86 proc. – zwyżkował dziś rano Hang Seng). Nieco traciły dziś rano jedynie główne indeksy giełd w Malezji i na Nowej Zelandii.Na giełdach w Europie sytuacja w poniedziałek rano nie była już tak jasna. Co prawda przeważały wzrosty (najsilniej – o +1,5 proc. – zwyżkował węgierski BUX), a na drugim miejscu - +0,96 proc. – był rosyjski RTS, ale niemiecki DAX tracił -0,67 proc., a francuski CAC 40 spadał o -0,6 proc.Wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji otworzyły się dziś rano na plusach (WIG-20 +0,38 proc.). Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima ustanawiały dziś rano ceny akcji Arctic Paper, Grodna i Instalu Kraków.W Azji dziś rano do najwyższego poziomu od 2014 roku wzrosły rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Korei Południowej. W USA najwyżej od 3 lat były rentowości 2-letnich obligacji tamtejszego rządu. Utrzymywała się strasząca gospodarczą recesją w Stanach Zjednoczonych inwersja rentowności pomiędzy amerykańskimi 10-latkami (2,408 proc.) i 2-latkami (2,4648 proc.).Cena ropy naftowej lekko dziś rano odbijała w górę po ostatnich spadkach (WTI +1,19 proc., Brent +1,22 proc.).Kurs EUR/USD spadał dziś 3-cią sesję z rzędu (-0,17 proc). Podążając za słabnącym euro złoty również dziś rano lekko spadał (EUR/PLN +0,14 proc., USD/PLN +0,3 proc.).Kurs BTC/USD spadał dziś rano o 1,38 proc.