Wykres EUR/PLN opuścił dołem 3,5-letnią formację "głowy z ramionami"

W połowie listopada japoński Nikkei 225 dotarł do poziomów swoich tegorocznych szczytów z czerwca, lipca, sierpnia i września br. ustanowionych w okolicach najwyższego poziomu tego indeksu od 33 lat i na razie utknął w tygionie (dziś -0,12 proc.). Wśród głównych indeksów giełdowych Azji i Oceanii największe spadki notowały Hang Seng w Hongkongu (-0,98 proc.) i Straits Times w Singapurze (-0,73 proc.). Wśród pozostałych głównych indeksów rynków akcji rynków akcji tego regionu przeważała dziś lekka tendencja wzrostowa (TAIEX +1,19 proc, Kospi +1,05, All Ordinaries +0,42 proc., Shanghai Composite Index +0,23 proc.).

Notowania na rynkach akcji w Europie rozpoczęły się we wtorek niewielkimi spadkami głównych indeksów (DAX -0,13 proc., CAC 40 -0,38 proc. ok. godz. 9:15). W minionym tygodniu niemiecki DAX zwyżkujący z osiągniętego w październiku najniższego od 7 miesięcy poziomu dotarł do poziomów swoich lokalnych szczytów z sierpnia i września br. i na razie zmaga się tym poziomem oporu. Można zastanawiać się, czy domniemana trwająca od 5 tygodni sezonowa zwyżka DAX-a, która w minionym tygodniu zdołała dotrzeć do poziomu 16041,17 pkt. zdoła w najbliższym czasie przełamać poziom oporu wyznaczany przez jego lokalne maksima z 8 października (15997 pkt., 15947 pkt. i 15894 pkt.). Na razie się to nie udaje, ale przecież rozpoczętą w październiku domniemaną „sezonową” zwyżkę głównych indeksów można podejrzewać o to, że jest jeszcze relatywnie młoda.Na GPW WIG utrzymywał się nieco poniżej osiągniętego w tym miesiącu najwyższego od stycznia 2022 poziomu (+0,35 proc. ok. godz. 11:00).Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy poziom w historii osiągnął kurs akcji GPW. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji Wawelu, Instalu Kraków i Oponeo.pl, a swe nowe cykliczne minima kursy akcji spółek Lubawa i Creepy Jar.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA utrzymywała się nieco poniżej 2-miesięcznych minimów z minionego tygodnia (4,3982 proc.). Podobnie było w przypadku rentowności 10-latek rządu Niemiec (2,538 proc.). Rentowność 10-latek polskiego rządu spadła do poziomu 5,585 proc. ok. godz. 11:05Kurs EUR/USD utrzymywał się w pobliżu osiągniętych w minionym tygodniu 3-miesięcznych maksimów (-0,05 proc. ok. godz. 10:35). Minimalna była ok. godz. 10:35 zmiana kursu USD/JPY (-0,01 proc.).Od września silnie umacniał się polski złoty i kurs EUR/PLN znalazł się na najniższym od marca 2023 poziomie. Na wykresie kursu EUR/PLN widać opuszczoną w tym miesiącu dołem formującą się w strefie ok. 4,4-5,0 PLN od marca 2020 bardzo dużą formację „głowy z ramionami”.Ceny kontraktów na ropę naftową nadal utrzymywały się powyżej swych osiągniętych w połowie listopada br. najniższych od lipca br. poziomów (WTI +0,95 proc., Brent +0,88 proc. ok. godz. 10:05). Najwyższy od 7 sesji poziom osiągnęły dziś kontrakty na gaz ziemny na NYMEX-ie (+0,31 proc.).Na rynku metali zmiany cen były we wtorek rano symboliczne (złoto +0,14 proc., srebro -0,02 proc., platyna +0,53 proc., pallad 0,36 proc., miedź -0,04 proc. ok. godz. 10:05).Cena kontraktów na „Spring Wheat” na MGEX była wczoraj najniżej od 2021 roku (-2,06 proc). Cena kontraktu na pszenicę na CBOT („Wheat”) osiągnęła pod koniec września br. swój najniższy poziom od 3 lat i od taj pory się konsoliduje w strefie ok. 540 centów/buszel -ok. 600 centów/buszel.Nadal w pobliżu swoich 12-letnich maksimów utrzymuje się cena kontraktów na cukier notowanych na ICE.Cena kontraktów na kakao notowanych na ICE była wczoraj najwyższa od 1977 roku (+1 proc.).