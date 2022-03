USA zaczną uwalniać swe rezerwy ropy naftowej?

W mediach pojawiła się dziś informacja, że rząd USA chcąc obniżyć ceny ropy naftowej, której wysokie poziomy zagrażają koniunkturze gospodarczej w tym kraju i obniżają sentyment konsumentów, zamierza rozpocząć uwalnianie strategicznych rezerw ropy naftowej posiadanych przez Stany Zjednoczone. Te rezerwy wynoszą obecnie 568 milionów baryłek, a zgodnie planami Białego Domu dziennie uwalniane z nich ma być przez wiele miesięcy 1 milion baryłek dziennie. W 2020 roku USA zużywały 20,54 milionów baryłek ropy dziennie.

Cena ropy naftowej zareagowała na te pogłoski zniżką (West Texas Intermediate -4,34 proc., Brent -3,25 proc.), ale na razie nie spadła ani poniżej poziomu marcowego dołka, ani minimum sprzed 2 dni. Ceny kontraktów na gaz ziemny w USA (Henry Hub) trzymały się w pobliżu swoich 4-miesięcznych maksimów.Po tym jak wczoraj Wall Street zamknęła się lekkimi spadkami (S&P 500 -0,63 proc.), dziś rano na giełdach Azji i Oceanii brak było jakiejś dominującej tendencji. Najsilniej – o +0,76 proc. – zwyżkował filipiński PSEi. Indonezyjski JCI ustanowił swój nowy historyczny rekord (+0,15 proc.). Najwięcej - -0,73 proc. – tracił dziś japoński Nikkei 225.Główne europejskie indeksy próbowały dziś rano odrabiać wczorajsze straty (DAX +0,72 proc., CAC 40 +0,41 proc. Nadal najwyżej od prawie 7 lat był portugalski PSI 20. Do najwyższego poziomu od momentu zawieszenia notowań na rosyjskiej giełdzie doszedł dziś rano RTS (+2,6 proc.). Kontrakty na amerykańskie indeksy były dziś rano na niewielkich plusach (S&P 500 +0,29 proc.).Na GPW zmiany głównych indeksów na początku czwartkowej sesji były minimalne. Wśród składników sWIG-u 80 swój najwyższy poziom w historii osiągnęły dziś rano ceny akcji Instalu Kraków. Najdroższe od ponad 2 lat był dziś rano notowane na GPW akcje węgierskiego MOL-a.Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po osiągnięciu na początku tygodnia poziomu 2,5 proc. spadała dziś rano po raz kolejny (2,334 proc.).Zarówno kursy EUR/USD jak i EUR/PLN i USD/PLN wykazywały się rano minimalne zmiany. Kurs amerykańskiego dolara do rosyjskiego rubla spadł dziś do najniższego poziomu od miesiąca (-1,92 proc.).Stabilny pozostawał dziś rano kurs BTC/USD (+0,29 proc.).