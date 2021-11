Crowdfunding w Polsce - rok 2021 będzie rekordowy?

Od dziś, 10 listopada, zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące finansowania społecznościowego. Z tej okazji opublikowany został raport Związku Przedsiębiorstw Finansowych pt. "Crowdfunding udziałowy 3.0". Wynika z niego, że rok 2021 może być rekordowy, jeśli chodzi o liczbę kampanii crowdfundingowych w Polsce.

Sektor usług crowdfundingowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów rynku finansowego. Systematycznie rośnie zainteresowanie tą formą finansowania, a wpływ na to mają również publicznie komentowane i opisywane zbiórki crowdfundingowe. Jeśli wszystkie zaplanowanie na ten rok emisje dojdą do skutku, to w roku 2021 możemy osiągnąć rekordowy poziom 125 kampanii. To bardzo obiecująca liczba i dobry prognostyk na kolejny rok – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

To co jest niezwykle istotne w kontekście rozwoju tego rynku to fakt, że od 10 listopada będziemy mogli nazwać go pełnoprawną, pod względem regulacyjnym, częścią rynku finansowego w UE. Tego dnia wchodzi w życie Rozporządzenie UE 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych – kamień milowy w rozwoju rynku. Warto dodać, że rynek polskiego crowdfundingu był na tyle dojrzały, że opracował także swoje własne. Zasady Dobrych Praktyk dla Operatorów Platform Crowdfundingowych, które jako Związek Przedsiębiorstw Finansowych mieliśmy przyjemność współtworzyć. Mam nadzieję, że nowe regulacje wpłyną na dalszy dynamiczny rozwój tego rynku – podkreśla Marcin Czugan.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość i liczba emisji akcji i udziałów Po zmianach w 2018 roku i podniesieniu limitu emisji do 1 mln euro bez obowiązku publikowania prospektu czy memorandum nastąpił znaczący wzrost dynamiki rozwoju rynku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Z najnowszego raportu ZPF „Crowdfunding udziałowy 3.0” wynika, że przez 10 lat spółki w Polsce pozyskały dzięki crowdfundingowi udziałowemu 292 mln zł, korzystając z jednej z 16 dostępnych na naszym rynku platform. Najwyższa zebrana kwota to ponad 4,5 mln zł.W roku 2021 na pozyskanie kapitału w formie emisji crowdfundingowej zdecydowały się 82 spółki. Liderem w tej grupie są firmy z branży gamingowej i IT, ale jest to atrakcyjna forma zdobywania kapitału także dla firm z branży produktów medycznych, spożywczej, czy OZE. Branża gamingowa (16 firm) pozyskała w ten sposób łącznie 23 mln zł. Na drugim miejscu znalazła się branża IT (aplikacje mobilne, e-commerce i tworzenie oprogramowania) – 14 firm zebrało w bieżącym roku 18 mln zł.Zdecydowana większość, bo aż 76 firm skorzystało z jednej z 16 platform finansowania społecznościowego, działających obecnie w Polsce, które specjalizują się w crowdfundingu udziałowym. Na koniec października 2021 roku liderem rynku był Crowdway z przeprowadzonymi emisjami o wartości 79,5 mln zł. Niewiele mniejszą wartość miał na swoim koncie Beesfund – 74,4 mln zł. Trzecie miejsce przypadło CrowdConnect – 57,4 mln zł.Od 10 listopada br. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę UE 2019/1937. Nowe przepisy mają na celu kompleksową regulację działalności platform crowdfundingowych i zmieniają rzeczywistość prawną dla finansowania społecznościowego.W ramach nowych unijnych wytycznych m.in. podniesiony zostaje ponownie limit emisji bezprospektowej do 5 mln euro (choć do 9 listopada 2023 próg ten będzie zmniejszony do 2.5 mln euro). Po zmianach w 2018 roku i podniesieniu limitu emisji do 1 mln euro bez obowiązku publikowania prospektu czy memorandum nastąpił znaczący wzrost dynamiki rozwoju rynku. Już w roku 2019 spółki pozyskały ponad 47 mln zł, co stanowi ponad czterokrotny (440%) wzrost w stosunku do roku 2018, a w 2020 roku wzrost był dwukrotny (110%), co wynika przede wszystkim z wysokiego wolumenu emisji w roku poprzednim (prawie 48 mln zł). W okresie od stycznia do października 2021 roku wartość kapitału zebranego w emisjach crowdfundingowych wyniosła 115% wolumenu z roku 2020, przy czym zgodnie z deklaracjami platform finansowania społecznościowego, do końca roku planowane jest jeszcze uruchomienie ok. 40 nowych emisji.