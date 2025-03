Crowdfunding: kto odpowiada za najbardziej skuteczne zbiórki pieniędzy?

Crowdunding pod postacią internetowych zbiórek cieszy się wśród Polaków sporą popularnością. Osoby fizyczne odpowiadały w minionym roku za gros, bo aż za 81,3% całości zebranych pieniędzy. Pozostałą część wygenerowały NGO-sy, które - jak się okazuje - bywają znacznie bardziej skuteczne w pozyskiwaniu funduszy niż statystyczny Kowalski. Trudno tu jednak generalizować, ponieważ są i takie kategorie zbiórek, w których skuteczność internautów przewyższa skuteczność organizacji pozarządowych.

W Polsce działa ponad 160 tysięcy organizacji pozarządowych. Część z nich korzysta ze współpracy z platformami crowdfundingowymi i dzięki temu zbiera dodatkowe pieniądze na swoje działania. Dane pokazują, że NGO-sy są skuteczniejsze o 279% niż osoby fizyczne, które na własną rękę korzystają z narzędzi finansowania społecznościowego , wynika z najnowszych badań zrzutka.pl.Jeżeli porównamy średnią wartość zbiórek organizacji pożytku publicznego oraz osób indywidualnych, które samodzielnie zbierają pieniądze na platformach crowdfundingowych, to NGO-sy dominują w zbiórkach pieniędzy. W każdej z siedmiu kategorii zbiórek internetowyc h, organizacje pożytku publicznego zebrały więcej środków niż osoby fizyczne; średnio ponad 14,5 raz więcej pieniędzy w kategorii „podróże” (9743 zł), niż typowy internauta zbierający indywidualnie (672 zł). Na drugim miejscu uplasowały się zrzutki w kategorii „potrzeby". NGO-sy zebrały pięciokrotnie więcej środków (28 799 zł) niż osoby fizyczne (5 020 zł).W kategoriach „podróże", „kultura", „sport" i „zwierzęta" zebrane środki są znacznie niższe niż w pozostałych kategoriach na zrzutka.pl, jak i różnice pomiędzy NGO-sami a osobami fizycznymi. Odchylenia wahają się w przedziale 2-3 razy więcej średnio zebranych pieniędzy przez organizacja pozarządowe. Najmniejsze różnice występują wśród „charytatywnych” zbiórek, gdzie różnica wynosi 7,2% na rzecz organizacji pożytku publicznego.W 2024 roku organizacje pozarządowe miały udział w rynku na poziomie 18,7% wartości wszystkich zbiórek crowdfundingowych, podczas gdy osoby fizyczne odpowiadały za 81,3% zebranych pieniędzy. Jednak udział NGO'sów dynamicznie rośnie. W porównaniu z 2023 rokiem, kiedy ich udział wynosił 13,3%, w ciągu roku wzrósł o 31,39% wartościowo i o 5,4% pod względem udziału w rynku, wynika z najnowszych danych zrzutka.pl.Organizacje pozarządowe regularnie korzystają z platformy zrzutka.pl do prowadzenia zbiórek, a liczba zakładanych przez nie zrzutek ustabilizowała się na wysokim poziomie po znacznym wzroście w 2022 roku. Liczba zrzutek zakładanych przez NGO-sy dynamicznie rosła na przestrzeni lat 2021-2022. W 2021 roku organizacje pozarządowe założyły 2212 zrzutek, podczas gdy w roku 2022 liczba ta wzrosła o 144% do poziomu 5403. W kolejnych latach można zaobserwować stabilizację liczby organizowanych zbiórek pieniędzy na poziomie około 5000 rocznie, z nieznacznym spadkiem w roku 2024 (4690 zrzutek).Polski Czerwony Krzyż (PCK) udowodnił, że w sytuacjach kryzysowych liczy się natychmiastowa reakcja i sprawne działanie. W odpowiedzi na powódź, która nawiedziła Polskę Południowo-Zachodnią we wrześniu 2024, PCK błyskawicznie uruchomił akcję #NaRatunekPowódź, mobilizując siły i środki do niesienia pomocy poszkodowanym.W tym celu PCK uruchomił m.in. zbiórkę na portalu zrzutka.pl. PCK dzięki ponad 30 tysięcy darczyńców, którzy wsparli akcję oraz zebrał blisko 4 miliony złotych na zrzutka.pl, a łączna kwota całej akcji #NaRatunekPowódź przekroczyła wartość 30 mln.W pierwszych dniach kampanii PCK skupił się na komunikacji z darczyńcami oraz koordynacji działań z lokalnymi strukturami i sztabami kryzysowymi. Dzięki temu, pomoc docierała tam, gdzie była najbardziej potrzebna - od żywności i wody, po osuszacze i sprzęt do sprzątania.PCK, dzięki swojemu ponad 106-letniemu doświadczeniu w niesieniu pomocy, sprawnie zorganizował akcję zbiórkową oraz zarządzał logistyką i dystrybucją darów, minimalizując ryzyko dublowania pomocy i zapewniając, że trafi ona do najbardziej potrzebujących.Kampania #NaRatunekPowódź to nie tylko pomoc doraźna, ale również długofalowe wsparcie w ramach programu #odNOWAzPCK, w ramach którego PCK przekazuje środki na odbudowę domów i powrót do normalnego życia.