12 faktów o crowdfundingu

Zbiórki pieniędzy w polskim internecie zdobywają coraz większą popularność, chociaż zbierane w naszym kraju kwoty są znacznie niższe aniżeli na świecie. Co warto wiedzieć o crowdfundingu? Serwis Zrzutka.pl prezentuje 12 interesujących faktów dotyczących finansowania społecznościowego i platform crowdfundingowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wart jest rynek crowdfundingu?

Ilu wspierających mają najbardziej udane kampanie crowdfundingowe?

W jakim wieku jest przeciętny darczyńca zbiórek online?

Światowymi liderami pod względem udziału w rynku crowdfundingu są Stany Zjednoczone (42%), Wielka Brytania (11%) i Kanada (5%). Największe rynki w Europie to UK, Niemcy, Francja, Włochy oraz Polska. – mówi Tomasz Chołast, członek zarządu zrzutka.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - stock.adobe.com Crowdfunding Średnia wartość zbiórki online na świecie to ponad 120 tys. zł

Kluczowe ciekawostki, statystyki i fakty dotyczące crowdfundingu na świecie oraz w Polsce opracowane przez zrzutka.pl:

Globalnie zbiórki online pozyskują zwyczajowo kwotę 28 656 dolarów, czyli ponad 124 tys. zł, w Polsce w 2022 roku była to kwota 2 230,37 zł. Najbardziej udane kampanie crowdfundingowe mają średnio 316 wspierających, wynika z globalnych statystyk. W naszym kraju to także kilkaset osób. Choć zdarzają się udane kampanie, które gromadzą po kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy donatorów, np. zrzutka na Bayraktara dla Ukrainy zgromadziła blisko 25 mln zł wpłat i była wsparta przez ponad 220 tysięcy darczyńców. Kampanie finansowania społecznościowego na świecie cieszą się średnim wskaźnikiem sukcesu na poziomie 22,4%. Średnia liczba osób wspierających projekty crowdfundingowe wynosi 47. Typowa wartość wpłaty dla w pełni sfinansowanego projektu to 96 dolarów, czyli ponad 420 zł, a w Polsce cztery razy mniej, tj. 97,1 zł. Globalnie 40% inwestycji crowdfundingowych koncentruje się na biznesie i przedsiębiorczości, a w 20% na celach społecznych. W 2022 r. najpopularniejszymi globalnie platformami finansowania społecznościowego były Kickstarter, Indiegogo, MightyCause, SeedInvest Technology, Crowd Supply, Patreon, StartEngine i GoFundMe. Najpopularniejsze europejskie platformy to: FundedByMe, Funding Circle, Crowdcube, Goteo, Booomerang, Ulule, Companisto, Seedrs. W Polsce to zrzutka.pl i Siepomaga. Jeśli zbiórka online zbierze 30% swojego celu w pierwszym tygodniu, to jest bardziej prawdopodobne, że osiągnie swój ostateczny cel. Globalne statystyki pokazują, że 42% środków jest pozyskiwanych w ciągu pierwszych i ostatnich trzech dni każdej zbiórki fundraisingowej. W Polsce zrzutkę najlepiej zorganizować we wtorki i poniedziałki, a największa liczba wpłat następuje w okolicach godziny 21.00 lub przed południem. Na najbardziej rozwiniętym rynku finansowania społecznościowego, tj. w USA, 36% Amerykanów nie jest w dalszym ciągu zaznajomionych z ideą crowdfundingu. W Europie to 42%. Przeciętny darczyńca zbiórek online na świecie to osoba w wieku od 24 do 35 lat. Z resztą tak samo jak w Polsce. Ta grupa reprezentuje 1/3 krajowych donatorów. Drugą największą kohortą darczyńców są internauci w średnim wieku tj. 35-44 lata, reprezentowani przez 21% użytkowników. Trzecią najbardziej hojną grupą są młodzi Polacy w wieku 18-24 lata, którzy reprezentują co piątego donatora. Jeżeli chodzi zaś o płeć to w Polsce dominują panie, stanowią 55% wpłacających. Dominatorami w finansowaniu zrzutek są Warszawiacy, gdyż to oni praktycznie masowo finansują zbiórki w sieci. Ponad ¼ (27,44%) zrzutek opłacana jest właśnie przez mieszkańców stolicy. Na podium znaleźli się również Wrocławianie (8,96%) oraz mieszkańcy Katowic 6,02%. Platformy crowdfundingowe pobierają opłatę, która zwykle stanowi procent zebranych pieniędzy, zwyczajowo od 3,2% do 5-6%, choć są także platformy które pobierają nawet 10%. Ponadto, organizatorzy zbiórek muszą uiścić jeszcze opłatę za przetwarzanie płatności, która zazwyczaj wynosi około 2,9% plus dodatkowe opłaty za transakcje. W Polsce jest podobnie. Jedynie dwie platformy nie pobierają obligatoryjnych opłat.

Miesiąc po starcie nowej platformy na europejskim rynku finansowania społecznościowego, ruch na 4fund.com oscyluje w okolicach tysiąca odwiedzin dziennie i cały czas systematycznie rośnie. Najwięcej wejść na stronę odnotowujemy z Włoch i Irlandii. Dotychczas zarejestrowało się ponad 1,5 tys. nowych użytkowników, z czego blisko 1/3 przeszłą pełną weryfikację profilu. Dla porównaniu, w ciągu całego pierwszego roku działalności na zrzutka.pl zarejestrowało się zaledwie 120 osób. Największa ilość zarejestrowanych nowych użytkowników pochodzi z Rumunii, Portugalii i Włoch. - mówi Tomasz Chołast, członek zarządu zrzutka.pl i platformy 4fund.com.

Globalny rynek finansowania społecznościowego w dalszym ciągu jest w fazie wzrostowej, choć największe wzrosty w ciągu najbliższych 5-ciu lat będą odnotowywane w Azji. Wartość światowego rynku crowdfundingu w tym roku osiągnie poziom 15,5 miliardów dolarów, czyli około 67 miliardów złotych, przy dynamice na poziomie 16%. Podczas, gdy w Polsce będzie wart około 1 miliarda złotych, z ujemną dynamiką na poziomie 10%. Eksperci przewidują, że rynek finansowania społecznościowego będzie rósł, osiągając wartość ponad 27 miliardów dolarów w 2027 r.Estymuje się także, że w tym roku zostanie założonych globalnie ponad 12 mln zbiórek na blisko 4 tysiącach platform crowdfundingowych, co dodatkowo podkreśla rosnącą, globalną popularność tej metody pozyskiwania funduszy, gdyż w 2021 roku było ich o blisko połowę mniej, tj. 6,4 mln.Zrzutka.pl była pierwszą platformą, która w 2015 roku zaproponowała na polskim rynku taki model rozliczania - brak obowiązkowych opłat. Do dziś jest także jedyną platformą crowdfundingową w Polsce, na której można zbierać środki finansowe na dowolny cel bez opłat. Teraz także w Europie, dzięki 4fund.com, można tworzyć zbiórki online, gromadzić i wypłacać bezpłatnie pieniądze w ramach finansowania społecznościowego. Platforma działa na zasadach dobrze znanych polskim użytkownikom portalu zrzutka.pl. Zbiórkę można założyć na dowolny cel. Wypłaty środków dla organizatorów zrzutek realizowane są w zaledwie kilka sekund, także w weekendy. Dodatkowo, co oprócz natychmiastowej realizacji wypłat, również może być ewenementem, jeśli chodzi o zagraniczną konkurencję, korzystanie z 4fund.com jest całkowicie darmowe. Na 4fund.com wpłaty i wypłaty realizowane są w Euro.Podsumowując, crowdfunding to skuteczny sposób pozyskiwania kapitału na projekty i inicjatywy. Jego dostępny i oparty na społeczności charakter umożliwia osobom fizycznym, przedsiębiorcom i twórcom przekształcanie swoich wizji w rzeczywistość. W miarę rozwoju branży ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi statystykami, trendami i platformami, aby zmaksymalizować potencjał sukcesu. Dzięki stale rosnącemu zasięgowi finansowania społecznościowego, zarówno twórcy, jak i wspierający mają możliwość odgrywania aktywnej roli w kształtowaniu przyszłości finansowania i innowacji.