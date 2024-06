Czy to koniec zbiórek crowdfundingowych na Facebooku i Instagramie?

Od 1 lipca 2024 r. firma Marka Zuckerberga rezygnuje z organizowania zbiórek fundraisingowych. Jednak, platformy Meta będą chciały wprowadzić nowe rozwiązanie. Internauci mają mieć możliwość dodania przycisku na socialach do wsparcia zrzutek założonych na zewnętrznych, profesjonalnych i bezpiecznych portalach crowdfundingowych. Z kim Meta rozmawia na ten temat?

Rewolucja

Po 30 czerwca 2024 przestają działać lub znikają wszystkie dostępne dotychczas narzędzia do zbiórek online na platformach Meta, w tym m.in. Facebook Donate ads – reklamy, przyciski darowizn w postach i na stronach fundraiserów utworzonych za pośrednictwem Instagrama i Facebooka (wszystkie aktywne zbiórki pieniędzy zakończą się automatycznie z końcem bieżącego miesiąca, a przyciski darowizn zostaną wyłączone), funkcja API fundraisera, menedżera ds. działalności charytatywnej oraz PayPal Giving Fund. Także wpływy z darowizn zostaną zablokowane automatyczne od 1 lipca br. Pokwitowania będą dostarczane wyłącznie w celu przetwarzania zwrotów lub wniosków o obciążenie zwrotne. Organizacje charytatywne stracą również dostęp do wcześniejszych danych z działalności fundraisingowej realizowanych na platformach Meta, w tym m.in. list osób wspierających, czyli donatorów. – mówi Krzysztof Ilnicki, wiceprezes zrzutka.pl.

Co to oznacza dla organizacji non-profit i charytatywnych?

Monitorujemy i analizujemy na bieżąco ofertę platform crowdfundingowych na całym świecie i zawsze zadziwiał nas jeden fakt. Portale działające w tym sektorze, w tym te najbardziej popularne, pobierają wysokie prowizje, sięgające nawet 15% wartość zebranych pieniędzy. Zrzutka.pl czy 4fund.com, czyli nasza zagraniczna wersja portalu, są w pełni darmowe. Nie pobieramy zarówno prowizji, jak i żadnych obligatoryjnych opłat, dzięki czemu organizacja zbiórek online jest u nas całkowicie darmowa. Warto dodać, że utrzymujemy się przede wszystkim z darowizn. – mówi Krzysztof Ilnicki, wiceprezes zrzutka.pl.

Jaki jest wpływ zmian w Meta na organizacje pozarządowe, ich wolontariuszy i sympatyków?

Poważne zmiany w Meta już w zeszłym roku

Narzędzia fundraisingowe Meta są dość popularnym sposobem zbierania pieniędzy przez organizacje charytatywne na świecie. Jednak jak informowała firma, że za jej pośrednictwem internauci wpłacali darowizny o wartości miliardów dolarów co roku, tylko w 2021 r. ponad 5 mld. W Polsce największa zbiórka, 16 mln zł, została zorganizowana na rzecz tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jednak już od 1 lipca 2024 r. narzędzia do organizacji zbiórek online nie będą już dostępne na platformach Facebook i Instagram dla organizacji pożytku publicznego w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), w tym m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Zmiany dotyczą łącznie 30 państw, w tym 27 unijnych oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Modyfikacje przepisów i zasad organizacji zbiórek crowdfundingowych w Europie nie dotyczą np. Wielkiej Brytanii, gdyż ten kraj nie jest członkiem EOG.Ta fundamentalna zmiana oznacza praktycznie koniec możliwości prowadzenia przez organizacje charytatywne zbiórek crowdfundingowych na najpopularniejszych platformach mediów społecznościowych na starym kontynencie.Meta obecnie już limituje, kto może przekazywać pieniądze na zbiórki charytatywne do końca czerwca 2024 r. Powołując się na wymogi regulacyjne, firma pozwala aktualnie na dokonanie donacji online już tylko osobom, które wcześniej korzystały z konta “pieniądza elektronicznego” w celu przekazania darowizny. Internauci, którzy nie korzystali dotychczas z takiego konta, nie mają już możliwości tworzenia ani przekazywania darowizn na zbiórki na platformach społecznościowych Facebook i Instagram.Meta platforms oficjalnie nie podała przyczyn, które implikują tę rewolucyjną modyfikację oraz nie komentuje tej sprawy w mediach. Jednak jak się nieoficjalnie mówi, zmiany związane są z nowymi wymogami regulacyjnymi UE, mającymi na celu zapewnienie lepszej ochrony wspólnego, europejskiego rynku, firm na nim działających i konsumentów.Pewnym pocieszeniem, może być fakt, że Meta będzie chciała wspierać organizacje pożytku publicznego. Jak podaje firma, badane są aktualnie możliwość przekazywania donacji za pośrednictwem starannie wybranych, bezpiecznych i wiarygodnych platform specjalizujących się w zbiórkach crowdfundingowych. Analizuje się możliwość udoskonalenia guzika „przekaż datek”, tak aby przekierowywał użytkowników Facebooka i Instagrama do platform finansowania społecznościowego, takich jak na przykład zrzutka.pl.Zmiana ta może być szokiem dla wielu organizacji pozarządowych, które dość często korzystały z popularności Facebooka i Instagrama, oraz ich darmowych narzędzi do zbiórek crowdfundingowych. O ich popularności decydowały także dogodne funkcjonalności. Użytkownicy tych portali mogli tworzyć zbiórki pieniędzy w imieniu swoich ulubionych fundacji. Z kolei, organizacje non-profit mogły dodać do swojego profilu wygodny przycisk do przekazywania darowizn.Od 1 lipca alternatywą dla organizacji pozarządowych są zbiórki online prowadzone na dedykowanych platformach crowdfundingowych. Ponieważ rynek finansowania społecznościowego jest duży i działa na nim wiele portali, pozostaje znalezienie odpowiedzi na pytanie – którą platformę finansowania społecznościowego wybrać?Narzędzia fundraisingowe Meta był darmowe, więc aby je zastąpić, organizacje powinny szukać portali, które umożliwiają przeprowadzenia bezkosztowo zrzutek internetowych. Jednak jak pokazuje rzeczywistość, platform w Polsce i Europie, które dają możliwość realizacji zbiórek w sposób całkowicie darmowy jest bardzo niewiele.Organizatorzy muszą pamiętać, że platformy Meta nie tylko umożliwiała organizacjom pozarządowym tworzenie zbiórek pieniędzy, ale była także ważnym narzędziem dla zwykłych ludzi. Internauci mogli bowiem zamanifestować swoje wsparcie dla organizacji, na których im zależało, tworząc zbiórki pieniędzy w ich imieniu.Meta była prostym narzędziem, dzięki któremu użytkownicy mogli łatwo tworzyć zbiórki pieniędzy na urodziny lub inne, ważne dla nich wydarzenia. Dzięki temu, internauci mogli szybko dzielić się zbiórkami ze swoją społecznością i promować je w ramach mediów społecznościowych, nie martwiąc się o to czy pieniądze faktycznie trafią do wybranej organizacji non-profit. Zastąpienie tego jest kluczowe dla organizacji pozarządowych, niestety może być skomplikowane, ponieważ nie każda platforma crowdfundingowa oferuje takie funkcje i daje gwarancję bezpieczeństwa transakcji oraz szybkiej i bezkosztowej wypłaty zgromadzonych środków.W ramach zrzutka.pl, zbiórki online nie tylko można zorganizować za darmo, ale także bezkosztowo wypłacić zgromadzone pieniądze. Co warto podkreślić, praktycznie wszystkie wypłaty realizowane są w czasie rzeczywistym, co jest ewenementem na polskim i europejskim rynku. Dodatkowo, na zrzutce dostępne są ciekawe rozwiązania wspierające organizatorów. Jednym z nich są tzw. skarbonki. Pracownicy firmy, fani celebrytów, czy osoby skupione w grupie na Facebooku, mogą założyć skarbonkę do dowolnej zrzutki i do niej przelewać datki obserwując, ile pieniędzy udało im się wspólnie zebrać. Wszystkie środki zebrane w skarbonkach zasilają konto głównej zrzutki. To proste rozwiązanie nie wymaga nawet weryfikacji.Drugą opcją są tzw. zrzutki patronowane. Osoby prawne zarejestrowane na zrzutka.pl jako patroni, mogą umożliwiać wspierającym nie tylko zakładanie skarbonek do głównych zbiórek, ale także tworzenie zupełnie własnych zrzutek, z których środki trafią bezpośrednio na konto zarejestrowanej jako patron organizacji. Z tego rozwiązania korzystają już z powodzeniem setki organizacji w Polsce takich jak Polska Akcja Humanitarna, Fundacja WOŚP, Fundacja Serce dla Maluszka czy Fundacja Zdążyć Dzieciom z Pomocą.Zrzutka.pl i 4fund.com dają także możliwość dodawania ofert kup teraz i licytacji oraz oferują funkcje, które pomagają promować zbiórkę pieniędzy i sprawiają, że są one bardziej angażująca dla wspierających.Wycofanie narzędzi do zbiórek online na Facebooku i Instagramie, które wchodzi w życie od 1 lipca br. to już druga, tak fundamentalna zmiana w Meta platforms w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W czwartym kwartale 2023 roku firma zmieniła zarówno sposób przetwarzania darowizn, jak i podmiot je rozliczający. Wcześniej, jeśli organizator przyjmował darowizny za pośrednictwem Facebooka, Instagrama lub WhatsApp, beneficjenci otrzymywali środki pieniężne bezpośrednio od Meta Payments. Jednak od 31 października 2023 r. darowizny są odbierane i przetwarzane przez PayPal Giving Fund (PPGF) i podlegają unikatowym zasadom zewnętrznej firmy PayPal.Dodatkowo, wraz z przejściem na rozliczanie płatności przez PPGF, Meta ogłosiła zmianę w terminach wypłat. Organizacje non-profit zarejestrowane w PPGF mogą spodziewać się otrzymania środków w ciągu 15 do 45 dni. Meta Pay przekazywała środki w ciągu 30 dni od ich otrzymania, więc nowy harmonogram jest porównywalny, o ile było się zarejestrowanym w PPGF. W przeciwnym razie środki na pieniądze trzeba czekać do 90 dni.Wraz ze zmianą z 2023 roku, Meta przestała pokrywać opłaty za przetwarzanie płatności stron trzecich. Zmieniła także przepływ darowizn, aby dać darczyńcom możliwość zwiększenia darowizny w celu pokrycia opłat manipulacyjnych. Warto także dodać, że Meta 15 września 2023 r zakończyła wsparcie dla nowych cyklicznych darowizn i cyklicznych kampanii darowizn.