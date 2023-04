Crowdfunding udziałowy narzeka na brak inwestorów

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) zaprezentował wyniki opracowanego wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu raportu "Crowdfunding udziałowy 3.0". Opracowanie dowodzi, że w minionym roku nadzieje większości spółek względem pozyskiwania środków w ramach finansowania społecznościowego okazały się płonne. Nie jest to niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę, że liczba inwestorów skurczyła się o pokaźne 80 proc.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak radził sobie w minionym roku crowdfunding udziałowy w Polsce?

Dlaczego większość spółek nie pozyskała całości oczekiwanego kapitału?

Jak zarządzający platformami crowdfundingowymi wykorzystali ostatnie kwartały minionego roku?

Rok 2022 był trudny dla całego sektora społecznościowego finansowania spółek. Złożyło się na to wiele negatywnych czynników, wśród których należy wymienić obawy o kondycję gospodarczą, wojnę w Ukrainie czy wreszcie rekordowo wysoką inflację i stopy procentowe - wskazuje dr Artur Trzebiński, doradca ds. ekonomicznych ZPF i autor raportu.

Jednocześnie z naszych obserwacji wynika, że zarządzający platformami crowdfundingowymi wykorzystali ostatnie kwartały na stworzenie nowych strategii działania, a same spółki - które jeszcze wstrzymują się z emisjami - dały sobie więcej czasu na opracowanie planów rozwoju związanych np. z późniejszymi debiutami na rynku NewConnect - dodaje Marcin Czugan, prezes ZPF.

Dwie trzecie spółek nie pozyskało całości oczekiwanego kapitału. Powody?

Crowdfunding udziałowy. Spółki potrzebują więcej czasu, by zebrać kapitał

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Crowdfunding udziałowy w Polsce 2022 W 2022 średni okres prowadzenia kampanii przez spółki na platformach crowdfundingowych wyniósł 77 dni Kliknij, aby przejść do galerii (2)

By zachęcić inwestorów do wzięcia udziału w emisji, spółki coraz częściej określają politykę wypłat dywidend - zauważa dr Artur Trzebiński. - Jedenaście firm prowadzących kampanie w 2022 r. zadeklarowało możliwość wypłaty udziału w zyskach wypracowanych w 2024 r. Z kolei dwie spółki wskazały taką ewentualność już z zysków osiągniętych w 2023 r.

Uwagę w raporcie zwraca ok. 80 proc. spadek liczby aktywnych inwestorów na rynku crowdfundingu udziałowego. Jeszcze w 2021 r. w nowych emisjach prowadzonych w tym trybie wzięło udział ok. 19 tys. inwestorów, podczas gdy w 2022 r. ich liczba zmniejszyła się do 3,5 tys.Dr Artur Trzebiński zwraca uwagę, że w obliczu niepewności związanej z sytuacją gospodarczą inwestorzy szukali zysków m.in. na rynku obligacji, a także w bezpiecznych lokatach bankowych.Spadek liczby inwestorów zainteresowanych finansowaniem spółek za pośrednictwem platform crowdfundingowych przełożył się wyniki przeprowadzonych emisji. Tylko jedna trzecia z nich zakończyła się pozyskaniem przez spółki funduszy w pierwotnie oczekiwanej wysokości. Dla porównania, średnia skuteczność emisji (rozumiana jako pozyskanie 100 proc. zakładanych środków) w 2021 r. przekroczyła 60 proc.Z raportu ZPF wynika, że 60 proc. spółek w prowadzonych w 2022 r. emisjach nie przekroczyło średniej pozyskanego kapitału na poziomie 585 tys. zł. Rekordowa wartość środków zebranych od inwestorów w jednej emisji wyniosła 2,5 mln zł. Z drugiej strony zestawienia znalazła się spółka, która uzbierała zaledwie 1,5 tys. zł.Rok 2020 był rekordowy pod względem zainteresowania crowdfundingiem udziałowym - wówczas ponad 33 tys. inwestorów zainwestowało tą drogą w co najmniej jedną spółkę.Jednak w kolejnych latach, wraz ze spadkiem liczby inwestorów, wydłużył się średni okres prowadzenia kampanii przez spółki na platformach crowdfundingowych. W 2022 r. wyniósł on 77 dni.