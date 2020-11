Obroty na GPW X 2020 r. NewConnect na ogromnym plusie 644%, Catalyst ze spadkami

Jest już najnowszy komunikat dotyczący obrotów odnotowanych w październiku br. na poszczególnych rynkach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W badanym okresie wzrost wartości obrotów zanotowały Rynek Główny (191,0%) oraz NewConnect (1399,8%). Z kolei obrót papierami nieskarbowymi na Catalyst odnotował spadki (14,2%), podobnie zresztą jak obrót energią elektryczną na rynkach spot i terminowym (19,4%).

Rynek Główny i NewConnect

Rynek instrumentów pochodnych, dłużnych i produktów strukturyzowanych

Rynek Towarowy

Z najświeższych doniesień GPW wynika, że wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w październiku br. 2020 roku 46,8 mld zł. To o 191,0% więcej niż rok temu. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń sięgnęła natomiast 37,7 mld zł, co z kolei świadczy o wzroście rzędu 136,9% rdr. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,7 mld zł, a więc o 147,6% więcej niż w październiku 2019.Pod koniec ubiegłego miesiąca spadek zaliczył natomiast WIG, który osiągnął 44 097,98 pkt, co oznacza wartość o 23,7% niższą od zanotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku Na Głównym Rynku w październiku zadebiutowały akcje spółki Allegro. Oferta Allegro obejmowała początkowo łącznie 216 mln akcji (w tym do 15 proc. akcji, które trafiły do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie), co przy cenie akcji w ofercie publicznej na poziomie 43 zł za sztukę, dawało wartość oferty na poziomie 9,3 mld zł. Po podniesieniu oferty, łączna liczba oferowanych akcji wzrosła do 246.857.143 (razem z opcją stabilizacyjną), co dało ostateczną wartość oferty w wysokości 10,6 mld zł.Kapitalizacja 385 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec września wyniosła 408 mld zł (88,3 mld EUR).Łączna kapitalizacja 434 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 827,2 mld zł (179,1 mld EUR).Na rynku NewConnect w październiku odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1399,8% rdr do poziomu 2,7 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1494,5% rdr i wyniosła 2,7 mld zł.Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wyniósł 973,2 tys. szt., czyli o 65,7% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 75,5% rdr do poziomu 549,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 36,0% rdr do 202,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 65,0% rdr do 179,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 150,9% rdr do 41,6 tys. szt.W październiku zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 39,1% rdr do poziomu 195,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 173,7% rdr do 42,1 mln zł.Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec października 96,7 mld zł wobec 90,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 14,2% rdr do poziomu 242,2 mln zł.Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 18,8 mld zł wobec 15,1 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 24,6% rdr.Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 23,4 TWh, co oznacza spadek o 19,4% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 6,0% rdr do poziomu 3,1 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 22,2% rdr do poziomu 20,3 TWh.Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 5,8% rdr do 13,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 24,3% do poziomu 2,8 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 11,2% rdr do poziomu 10,9 TWh.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,6 TWh, co oznacza spadek o 17,8% rdr.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 64,9% rdr do poziomu 11,9 ktoe,Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 47,5% rdr, do wolumenu 0,7 TWh.