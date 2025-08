Palantir: Rekordowe wyniki, ekspansja w sektorze AI i obronnym

Palantir Technologies wyróżnia się na tle globalnych firm technologicznych nie tylko imponującym tempem wzrostu, lecz także unikalnym połączeniem kompetencji w zakresie zaawansowanego oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji i silnej obecności w sektorze obronnym. Firma skutecznie łączy działalność komercyjną z długofalową współpracą z rządami i wojskiem, co zapewnia jej wyjątkową pozycję rynkową i wysoką odporność na zmienność koniunktury.

W drugim kwartale 2025 roku Palantir odnotował spektakularne wyniki finansowe, osiągając ponad 1 mld USD przychodów, co oznacza wzrost o 48% rok do roku i istotne przekroczenie rynkowych prognoz (939 mln USD). Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,16 USD, również powyżej oczekiwań. Szczególnie dynamiczny rozwój firma zanotowała na rynku amerykańskim, gdzie przychody wzrosły aż o 68% r/r i sięgnęły 733 mln USD. W segmencie komercyjnym w USA wzrost wyniósł 93%, natomiast w sektorze rządowym – 53%, co podkreśla zdolność firmy do skalowania oferty zarówno wśród klientów instytucjonalnych, jak i publicznych.W kontekście prognoz całorocznych Palantir zrewidował swoje szacunki w górę, oczekując przychodów w przedziale 4,14–4,15 mld USD, czyli znacznie powyżej wcześniejszych prognoz analityków (ok. 3,91 mld USD). Kurs akcji spółki wzrósł po publikacji wyników o około 3,5%, osiągając 160,66 USD. Warto przy tym zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Palantira zyskały ponad 500%, co czyni go jednym z liderów hossy napędzanej przez rosnący popyt na rozwiązania z zakresu AI.Kluczowym motorem rozwoju spółki pozostaje sztuczna inteligencja, a w szczególności wdrożenia dużych modeli językowych (LLM) i infrastruktura związana z chipami. Prezes firmy, Alex Karp, określił wpływ AI na działalność Palantira jako „oszałamiający” i zapowiedział ambicję uczynienia z firmy „dominującego programisty przyszłości”. Palantir nie tylko szybko rozwija swoje produkty AI, ale także zdobywa strategiczne kontrakty – m.in. z Pentagonem, czy US Space Force. Jednym z najważniejszych osiągnięć kwartału było zawarcie 10-letniego kontraktu z Armią USA o wartości 10 mld USD, obejmującego konsolidację kilkudziesięciu wcześniejszych umów. Choć kontrakt ten ma charakter kosztowy i nie wpłynął bezpośrednio na zysk, stanowi on wzorzec dla przyszłych projektów federalnych i wzmacnia pozycję Palantira jako kluczowego partnera obronnego USA i ich sojuszników.Na tle konkurencji Palantir wyróżnia się nie tylko dynamiką wzrostu, lecz także imponującą marżą brutto sięgającą około 80% oraz szeroką ekspozycją zarówno na rynek AI, jak i sektor obronny. Podczas gdy inne firmy z branży sztucznej inteligencji, takie jak Snowflake czy Salesforce, skupiają się głównie na kliencie komercyjnym, Palantir skutecznie łączy kompetencje technologiczne z głębokim zakorzenieniem w sektorze publicznym. W porównaniu z tradycyjnymi firmami zbrojeniowymi, jak BAE Systems czy Lockheed Martin, oferuje elastyczność i innowacyjność właściwe dla dynamicznego sektora nowych technologii.