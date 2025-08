Indie i leki na celowniku Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nasila presję handlową na kluczowych partnerów gospodarczych, zapowiadając nowe, znacznie wyższe cła. Najostrzejsze działania mają dotknąć Indie, które - jak podkreślił Trump - kontynuują zakupy rosyjskiej ropy, wspierając tym samym machinę wojenną Kremla. Obecna stawka celna na towary z Indii wynosi 25%, jednak w ciągu 24 godzin ma zostać "bardzo znacznie" podniesiona.

Nowe taryfy obejmą również sektor farmaceutyczny i półprzewodników. Wstępne stawki mają zostać ogłoszone jeszcze w tym tygodniu, a w przypadku leków mają wzrosnąć do 150%, a następnie nawet do 250% w ciągu 12–18 miesięcy. Głównym celem tych działań jest wymuszenie relokacji produkcji z Azji do Stanów Zjednoczonych.Trump zapowiedział również wprowadzenie tzw. ceł wtórnych, które mają objąć wszystkie kraje importujące rosyjską energię – jako element zwiększania presji na Rosję w kontekście wojny w Ukrainie. Według nieoficjalnych doniesień te groźby doprowadziły do rozważenia przez Kreml czasowego zawieszenia ataków powietrznych na Ukrainę.Chiny, które pozostają w centrum amerykańskich napięć handlowych, wciąż prowadzą negocjacje z USA. Trump stwierdził, że strony są „bliskie porozumienia” w sprawie przedłużenia trwającego rozejmu handlowego, który ma wygasnąć 12 sierpnia. Obecna umowa przyniosła złagodzenie wzajemnych ceł i ograniczeń eksportowych – m.in. w zakresie magnesów ziem rzadkich. Prezydent USA zapowiedział, że spotka się z Xi Jinpingiem wyłącznie w przypadku finalizacji umowy. Ostatnia runda rozmów odbyła się w Sztokholmie i była trzecim spotkaniem na szczeblu negocjacyjnym w ciągu ostatnich trzech miesięcy.Nowa strategia handlowa Trumpa wpisuje się w szerszą kampanię redefinicji globalnych zasad wymiany handlowej z korzyścią dla USA. W ubiegłym tygodniu Waszyngton zresetował obowiązujące cła, ustalając nowe stawki w przedziale od 10% do 41% wobec różnych partnerów handlowych.