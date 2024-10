GPW we IX 2024 r. Duże wzrosty Głównym Rynku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiła właśnie swoje wrześniowe wyniki. Okazuje się, że miniony miesiąc może zdecydowanie zaliczyć do owocnych - obroty akcjami na Głównym Rynku odnotowały znaczne wzrosty, a indeks szerokiego rynku WIG podskoczył od początku roku o 6,14%.

Rynek Akcji

Duże wzrosty Głównym Rynku Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW sięgnęła 33,7 mld zł, co oznacza wzrost o 47,4% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Rynek Instrumentów Pochodnych

Rynek Produktów Strukturyzowanych i ETF-ów

Rynek Instrumentów Dłużnych

Kapitalizacja spółek na warszawskim parkiecie

Debiuty – nowi emitenci

We wrześniu 2024 roku na warszawskiej Giełdzie zaobserwowano wzrosty obrotów na rynku akcji. Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW sięgnęła 33,7 mld zł, co oznacza wzrost o 47,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Obroty w ramach arkusza zleceń wyniosły 30,4 mld zł, co stanowi wzrost o 37,4% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wynosiła 1,45 mld zł, co oznacza wzrost o 37,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na koniec września indeks WIG osiągnął wartość 83 274,20 pkt., co oznacza wzrost rok do roku o 27,3%.Na rynku NewConnect łączna wartość obrotu akcjami w lipcu wyniosła 91,3 mln zł, co stanowi spadek o 44,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość obrotów w ramach arkusza zleceń zmniejszyła się o 42,4% rok do roku, osiągając poziom 90,4 mln zł.Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami we wrześniu wyniosła 1,3 mln zł, wobec zaledwie 0,2 mln zł przed rokiem.We wrześniu 2024 roku łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1,7 mln sztuk, co stanowi wzrost o 24,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Obroty kontraktami na indeksy spadły o 6,3% rok do roku, osiągając poziom 830,2 tys. sztuk. Z kolei wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 103,3%, osiągając 679,5 tys. sztuk. Obroty kontraktami na akcje wyniosły 161,0 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 34,2% w porównaniu z wrześniem poprzedniego roku.We wrześniu wartość obrotu produktami strukturyzowanymi zwiększyła się o 1,3% rok do roku, osiągając 241,4 mln zł. Łączna wartość obrotów ETF oraz ETC wzrosła o 71,7% w porównaniu z wrześniem poprzedniego roku, osiągając poziom 114,2 mln zł.Na koniec września wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wzrosła do 119,1 mld zł. W tym samym czasie wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła do 449,5 mln zł, co stanowi wzrost o 33,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.Łączna wartość obrotu obligacjami na Treasury BondSpot Poland wyniosła 75,5 mld zł i był to wzrost rok do roku o 240,8%.Kapitalizacja 368 krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec września 758,3 mld zł (177,2 mld EUR). Łączna kapitalizacja wszystkich 410 spółek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, sięgnęła 1 544,2 mld zł (360,9 mld EUR).We wrześniu na rynku NewConnect zadebiutowały akcje trzech spółek. Wartość publicznej oferty sprzedaży akcji spółki GAMEHUNTERS specjalizującej się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne, wyniosła 2,0 mln zł. Drugiemu debiutowi spółki GREEN ZEBRAS, prowadzącej działalność w branży przetwórstwa roślinnego, towarzyszyła oferta publiczna akcji o wartości 1,6 mln zł. Wartość oferty trzeciej spółki, ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT, działającej w branży urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro, wyniosła 53,3 tys. zł.Na rynku Catalyst we wrześniu zadebiutowały obligacje trzech emitentów: VEHIS Finanse o wartości 21 mln zł, Gminy Miasto – Grudziądz o wartości 21,5 mln zł oraz obligacje serii C KGHM o wartości 1,0 mld zł, co stanowi jedną z największych emisji obligacji w ostatnich latach.