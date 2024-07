GPW w VI 2024 r. Na Głównym Rynku spadek o 2,4% r/r, a na NewConnect o 34,2% r/r

Z najnowszych danych na temat aktywności inwestorów na rynkach GPW wynika, że obroty na Głównym Rynku GPW spadły w czerwcu 2024 roku o 2,4% rdr, a na NewConnect o 34,2% rdr. A jak wyglądał czerwiec na pozostałych rynkach?

Rynek Akcji

Kliknij, aby powiekszyć fot. xy - Fotolia.com Jakie obroty na GPW w czerwcu 2024? Obroty akcjami na Głównym Rynku GPW w ubiegłym miesiącu osiągnęły poziom 24,3 mld zł, co oznacza spadek o 2,4% w porównaniu z czerwcem 2023 roku.

Rynek Instrumentów Pochodnych

Rynek Produktów Strukturyzowanych i ETF-ów

Rynek Instrumentów Dłużnych

Kapitalizacja spółek na warszawskim parkiecie

Debiuty – nowi emitenci

W czerwcu 2024 roku mieliśmy do czynienia ze spadkami na rynku akcji na warszawskim parkiecie.Łączna wartość obrotu akcjami nawyniosła 24,4 mld zł, co stanowi spadek o 9,9% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zmalała natomiast o 2,4% rok do roku do poziomu 24,3 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,21 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4% w porównaniu do poprzedniego roku. Na koniec czerwca wartość indeksu WIG wyniosła 88 613,67 pkt. i wzrosła w tym roku o 12,94%.Na rynkułączna wartość obrotu akcjami wyniosła w czerwcu 96,1 mln zł, co oznacza spadek o 36,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń zmalała o 34,2% rok do roku, do poziomu 94,1 mln zł.Obroty na rynkurównież zmalały - wartość obrotów akcjami osiągnęła w czerwcu 2024 roku poziom 0,6 mln zł, co oznacza spadek o 20,8% w porównaniu do 0,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.W czerwcu 2024 roku łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1,9 mln sztuk, co stanowi wzrost o 2,0% w porównaniu do czerwca 2023 roku. Obroty kontraktami na indeksy zmniejszyły się o 2,0% rok do roku, do poziomu 890,0 tys. sztuk. Wolumen obrotu kontraktami na waluty zanotował wzrost o 6,6% rok do roku, do 808,9 tys. sztuk. Wzrost odnotowały również obroty kontraktami na akcje osiągając poziom 134,5 tys. sztuk (+11,6% rok do roku).W czerwcu wartość obrotu produktami strukturyzowanymi wzrosła o 2,7% rok do roku, osiągając poziom 208,7 mln zł. Na GPW odnotowaliśmy równocześnie znaczny wzrost łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC do 113,1 mln zł, co oznacza wzrost o 30,3% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku.Na koniec czerwca wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wzrosła do 116,4 mld zł, w porównaniu do 97,8 mld zł w tym samym okresie ubiegłego roku. Równocześnie wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 72,8% rok do roku, do poziomu 569,0 mln zł.Łączna wartość obrotu obligacjami na Treasury BondSpot Poland wyniosła 83,8 mld zł, co stanowi wzrost o 93,0% w porównaniu do 43,4 mld zł rok wcześniej.Kapitalizacja 368 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w czerwcu 2024 roku wyniosła 825,4 mld zł (191,4 mld EUR). Natomiast łączna kapitalizacja wszystkich 410 spółek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych sięgnęła 1 584,6 mld zł (367,4 mld EUR).W czerwcu 2024 roku na Głównym Rynku GPW zadebiutowały akcje spółki Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, która działa w branży wydawniczej, organizacji wydarzeń oraz zarządzania obiektami. Był to piąty debiut i zarazem piąte w tym roku przejście spółki z NewConnect na Główny Rynek GPW.Na rynku Catalyst zadebiutowały hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez Millennium Bank Hipoteczny, których łączna wartość nominalna wyniosła 300 mln zł. Millenium Bank Hipoteczny jest piątym bankiem hipotecznym wprowadzającym do obrotu na GPW hipoteczne listy zastawne. W czerwcu na Catalyst zadebiutowały również obligacje korporacyjne wyemitowane przez Developres. Ich wartość wyniosła 12,9 mld zł.