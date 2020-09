BIK: sprzedaż pożyczek w sierpniu 2020 wciąż słaba

Sierpień jest kolejnym miesiącem spadków na rynku pożyczek. Jak informuje BIK firmy pożyczkowe udzieliły w tym okresie pożyczek na kwotę niższą o 40,8%. W ujęciu liczbowym - mniej o 30,1%.

Według danych BIK firmy pożyczkowe udzieliły w sierpniu 2020 roku 165,4 tys. pożyczek o wartości 370 mln zł. W porównaniu do sierpnia 2019 roku oznacza to spadek ilości o 30,1%, a wartości o 40,8%.Niższa była także średnia wartość udzielanej pożyczki . W sierpniu 2020 było to 2 236 zł (mniej niż w sierpniu 2019 r. o 12,2%).Od stycznia do sierpnia 2020 roku firmy pożyczkowe udzieliły 1 350,3 tys. pożyczek na łączną kwotę 3,044 mld zł.W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 roku firmy pożyczkowe udzieliły o (-28,2%) mniej pożyczek niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Ich wartość była niższa o (-38,0%).W okresie styczeń – sierpień 2020 r. 32,5% wartości pożyczek udzielono na kwoty powyżej 5 000 zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 8,6% sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40,2% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,7% udział w sprzedaży. Pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym odnotowały ujemne dynamiki. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń – sierpień 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-45,7%) oraz (-49,4%).