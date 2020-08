BIK: chętnych na pożyczki ciągle brakuje, spadki są dwucyfrowe

O możliwym tąpnięciu na rynku pożyczek BIK informował już w marcu. Kolejne miesiące potwierdziły niestety słuszność tych przewidywań. I wprawdzie zauważalny jest już lekki wzrost popytu, to od wyników sprzed roku pożyczkodawców ciągle dzieli przepaść. Najnowsze dane BIK dowodzą, że w lipcu br. firmy pożyczkowe udzieliły 168 tys. pożyczek na kwotę 367 mln zł - to lepszy wynik od osiągniętego w czerwcu, ale w ujęciu rocznym oznacza on ciągle spadki o odpowiednio -36,0 i -47,2%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba, wartość i dynamika pożyczek W okresie styczeń – lipiec 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (-27,6%) mniej pożyczek, a wartościowo udzieliły finansowania na kwotę niższą o (-37,6%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Kliknij, aby przejść do galerii (2)



- Należy zwrócić uwagę, że sprzedaż firm pożyczkowych jest determinowana kilkoma czynnikami. Po pierwsze popytem na pożyczki. Po ogromnej zapaści w kwietniu – zapytania do BIK na poziomie 1/3 zapytań z kwietnia 2019 r., od maja br. popyt powoli się odbudowuje. W lipcu było to już ok. 40%. Ponadto niekorzystne zmiany legislacyjne istotnie obniżające górny pułap możliwych do osiągnięcia przychodów przez firmy pożyczkowe, przy wysokim już dzisiaj i rosnącym w wyniku pandemii poziomie ryzyka powodują, że działalność firm pożyczkowych jest znacznie mniej dochodowa. Dopełnieniem niekorzystnego obrazu rynku dla sektora pożyczkowego jest utrudnienie w zdobyciu finansowania przez niektóre firmy pożyczkowe. Czynniki te wpływają na stronę podażową rynku pożyczek pozabankowych – wyraźnie ograniczając liczbę oraz wartość udzielanych pożyczek – komentuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.





- W ostatnich miesiącach instytucje pożyczkowe znalazły się w ekstremalnie trudnej sytuacji. Z jednej strony nagle pojawiły się negatywne regulacje, które obniżyły maksymalne koszty pozaodsetkowe poniżej poziomu rentowności wielu produktów pożyczkowych, a z drugiej - sama niepewność związana z pandemią mocno negatywnie wpłynęła na działalność operacyjną instytucji pożyczkowych. To poskutkowało koniecznością wstrzymania akcji pożyczkowej celem reorganizacji modeli sprzedażowych i dostosowania oferty do przejściowych regulacji – komentuje Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Z najnowszych danych BIK wynika również, że spadki dotyczyły także średniej wartości udzielanej pożyczki. W lipcu br. sięgała ona kwoty 2 186 zł, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza spadek o 15,9%.Przez pierwsze siedem miesięcy br. firmy współpracujące z BIK udzieliły 1 191,7 tys. pożyczek (-27,6% rdr), których łączna kwota osiągnęła 2,679 mld zł (-37,6%).Bieżąca edycja Newslettera BIK o rynku pożyczkowym jest pierwszym opracowaniem, które obejmuje cały okres zamrożenia polskiej gospodarki oraz częściowo okres jej odmrażania.Z tego też względu jego autorzy, w celu dokonania analizy siedmiu miesięcy 2020 r., wyodrębnili trzy fazy. Pierwszą, występującą do połowy marca, którą można nazwać okresem „normalnym” czy „przedpandemicznym”, „fazę lockdownu”, obejmującą dwa miesiące: kwiecień i maj, oraz „fazę defrostingu”, dotyczącą czerwca i lipca.Specyficzna sytuacja na rynku firm pożyczkowych jest uwarunkowana tylko częściowo efektem ograniczeń wywołanych nadzwyczajnym okresem pandemii.Ekspert podkreśla jednocześnie, że pomimo niewątpliwego kryzysu rynek wciąż ma potencjał to rozwoju.