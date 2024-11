Pożyczki gotówkowe w X 2024 o wartości wyższej o 44,6% r/r

Z danych BIK wynika, że w październiku 2024 roku firmy pożyczkowe udzieliły o 2,7% więcej pożyczek celowych niż rok temu, a ich wartość była o 11,4% wyższa. Natomiast liczba udzielonych pożyczek gotówkowych była o 30,2% wyższa r/r, a ich wartość o 44,6% r/r.

Przeczytaj także: Pożyczki pozabankowe w VII 2024 o wartości wyższej o 31,9% r/r

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Krechowicz - Fotolia.com Jaka była średnia wartość pożyczki celowej? Średnia wartość nowo udzielonej w październiku 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 702 zł.

Przeczytaj także: Pożyczki pozabankowe w IV 2024 o wartości najwyższej w historii

Polski rynek pożyczek pozabankowych opiera się na dwóch segmentach produktowych: pożyczkach celowych i gotówkowych.charakteryzują się niską kwotą, na jaką są udzielane oraz na finansowanie określonego celu, jakim jest zakup konkretnych towarów czy usług, nie jest więc udostępniana klientowi gotówka. W pożyczkach celowych mogą być realizowane niskokwotowe zakupy w sklepach internetowych, na platformach sprzedażowych, ale także pożyczki na zakup samochodów, usługi stomatologiczne lub medycyna estetyczna, charakteryzujące się wyższymi kwotami. Są one zazwyczaj udzielane na krótkie okresy i bardzo dobrze spłacane. Mają więc cechy „upodabniające” je do bankowych kredytów ratalnych.Średnia wartość nowo udzielonej w październiku 2024 r. pożyczki celowej wyniosła 702 zł i była o 8,5% wyższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej. Liczba nowo udzielonych w październiku br. pożyczek celowych wzrosła o +2,7% r/r. W ujęciu wartościowym wzrost był jeszcze wyższy i wyniósł +11,4% r/r.Drugim segmentem są, które wypłacane są bezpośrednio na konto klienta i mogą być wykorzystywane na dowolny cel, w tym podreperowanie budżetu domowego. Cechą charakterystyczną pożyczek gotówkowych jest ich wyższa szkodowość w porównaniu do pożyczek celowych. W segmencie tym można wyróżnić dwie kategorie pożyczek gotówkowych. Pożyczki gotówkowe udzielane na niskie kwoty i krótkie okresy – tzw. „chwilówki” oraz na wysokie kwoty i długie, często kilkuletnie okresy. Ten drugi typ pożyczek podobny jest do bankowych kredytów gotówkowych.Średnia wartośćudzielonej w październiku 2024 r. wyniosła 2 670 zł i była o 11,1% wyższa do średniej kwoty udzielonej w październiku 2023 r. Październikowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych (1,394 mld zł) była wyższa o +44,6% r/r. Dodatnia dynamika r/r (+30,2%) wystąpiła również w ujęciu liczbowym. W październiku udzielono ich łącznie 522 tys. szt.