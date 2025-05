Liczba pożyczek w IV 2025 spadła o 0,7% m/m

Firmy pożyczkowe udzieliły w kwietniu 2025 roku 386,6 tys. pożyczek, czyli o 0,7 proc. mniej niż w marcu 2025 i o 12,3 proc. więcej niż przed rokiem - wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmy CRIF. Średnia wartość pożyczki to 4266 zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział ilościowy udzielonych pożyczek w poszczególnych przedziałach kwotowych Niezmiennie w strukturze pożyczek pozabankowych (w ujęciu ilościowym) największy udział mają pożyczki do kwoty 4 tys. zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

ZPF i CRIF opublikowały najnowsze dane dotyczące rynku pożyczek pozabankowych w Polsce. Pokrywają one 90 proc. rynku.Według raportu ZPF i CRIF, w kwietniu 2025 r. klienci instytucji pożyczkowych zaciągnęli 386,6 tys. pożyczek, a więc o 0,7 proc. mniej niż w marcu 2025 r. oraz o 12,3 proc. więcej niż przed rokiem.Z kolei wartość zaciągniętych zobowiązań wyniosła w kwietniu 2025 r. 1,65 mld zł (+0,7 proc. m/m, +22,9 proc. r/r).Jak dodaje, instytucje pożyczkowe kontynuują politykę polegającą na dążeniu do minimalizowania opóźnień w spłatach - w ubiegłym miesiącu odrzuciły 77,9 proc. wniosków o pożyczki wobec 77,3 proc. w marcu 2025 r.Jednocześnie, jak podkreśla Rafał Tomkowicz, sektorowi pożyczkowemu i terminowej spłacie zobowiązań sprzyja stabilna sytuacja na rynku pracy - w kwietniu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,2 proc.Z raportu ZPF i CRIF wynika, że w kwietniu 2025 r. przeciętna kwota pożyczki pozabankowej w Polsce wyniosła 4.266 zł. Jest ona wyższa o 1,3 proc. niż w marcu 2025 r. oraz o 9,5 proc. w ujęciu rocznym.Niezmiennie w strukturze pożyczek pozabankowych (w ujęciu ilościowym) największy udział mają pożyczki do kwoty 4 tys. zł. W kwietniu 2025 r. stanowiły one 65,7 proc. wszystkich zobowiązań zaciągniętych w instytucjach pożyczkowych.