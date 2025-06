W maju 2025 roku na rynku pożyczek pozabankowych udzielono o 28,8% r/r więcej pożyczek celowych, a ich wartość wzrosła o 17,1% r/r. Liczba pożyczek gotówkowych do 60 dni wzrosła o 13,7% r/r, a ich wartość o 28,4% r/r. Liczba pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni była o 2,5% wyższa r/r, a wartość o 11,7% wyższa - wynika z danych BIK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Adam Novak z Pixabay O 28,8% r/r więcej pożyczek celowych w V 2025 W maju 2025 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 930 tys. pożyczek ratalnych (celowych) na kwotę 608 mln zł.

Polski rynek pożyczek pozabankowych opiera się na dwóch głównych segmentach produktowych posiadających swoje specyficzne cechy.Pierwszym są pożyczki gotówkowe, które wypłacane są bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy i mogą być przez niego wykorzystywane na dowolny cel, w tym wsparcie budżetu domowego lub na inne wydatki konsumpcyjne.W segmencie tym można wyróżnić dwie kategorie pożyczek gotówkowych. Pożyczki gotówkowe udzielane na niskie kwoty i krótkie okresy (do 60 dni) oraz na wyższe kwoty i dłuższe, często kilkuletnie okresy (pow. 60 dni).Średnia wartośćudzielonej w maju 2025 r. wyniosła 2 673 zł i była o 13,2% wyższa od średniej kwoty udzielonej w maju 2024 r. Majowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni to 1,130 mld zł i była ona wyższa o +28,4% r/r. W ujęciu liczbowym udzielono ich 468 tys. sztuk przy dodatniej dynamice r/r (+13,7%). Pożyczki do 60 dni stanowiły 73,6% wartości i 87,5% liczby udzielonych w maju 2025 r. pożyczek gotówkowych.Średnia wartośćudzielonej w maju 2025 r. wyniosła 6 089 zł i była o 8,8% wyższa do średniej kwoty udzielonej w maju 2024 r. Pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni udzielono w maju br. łącznie 67 tys. szt. i na wartość 406 mln zł. W porównaniu z majem ub.r. oznacza to wzrost w ujęciu liczbowym o (+2,5%) i wartościowym o (+11,7%).Drugim segmentem pożyczek są, które charakteryzują się niską kwotą na jaką są udzielane. Przeznaczane są one na finansowanie określonego celu jakim jest np. zakup towarów czy usług, nie jest więc bezpośrednio udostępniana klientowi gotówka, którą może dysponować. Średnia wartość nowo udzielonej w maju 2025 r. pożyczki ratalnej (celowej) wyniosła 654 zł i była o 9,0% niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej. Liczba tych pożyczek w maju br. wzrosła o +28,8% r/r. W ujęciu wartościowym wzrost był niższy i wyniósł +17,1% r/r/. To oznacza, że udzielane były głównie pożyczki na niższe kwoty, co znalazło swoje bezpośrednie odzwierciedlenie również w spadku r/r średniej kwoty udzielonej pożyczki ratalnej. W maju 2025 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 930 tys. pożyczek ratalnych (celowych) na kwotę 608 mln zł.W maju br. podobnie jak w poprzednich miesiącach w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki ratalne (celowe), zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe. Jest to typowa cecha polskiego rynku pożyczek pozabankowych.W okresie styczeń – maj 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku firmy pożyczkowe udzieliły więcej o (+17,3%) pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni, o (+17,5%) pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni oraz o (+23,3%) więcej pożyczek ratalnych (celowych). W ujęciu wartościowym dynamiki dla poszczególnych rodzajów pożyczek wyniosły dla pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni (+31,6%), pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni (+28,0%) oraz pożyczek ratalnych (+15,4%).