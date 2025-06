Liczba pożyczek w V 2025 wzrosła o 1,8 proc. m/m

Firmy pożyczkowe udzieliły w maju 2025 roku 393,6 tys. pożyczek, czyli o 1,8 proc. więcej niż w kwietniu 2025 i o 11,2 proc. więcej niż przed rokiem - wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmy CRIF. Średnia wartość pożyczki wzrosła o 1,2 proc. w ujęciu miesięcznym i wyniosła 4341 zł.

Wzrost liczby pożyczek udzielonych w maju. Udział nowych klientów w trendzie spadkowym

Wyraźnie widać, że instytucje pożyczkowe podejmują skuteczne działania, by minimalizować ryzyko opóźnień w spłatach zobowiązań zaciąganych przez klientów. W ten sposób poprawiają jakość swoich portfeli. Dowodem na to może być m.in. spadek udziału pożyczek przeterminowanych o ponad 90 dni - wskazuje Rafał Tomkowicz, ekspert rynku pożyczkowego i dyrektor ds. rozwoju ZPF.

Prawie dwie trzecie pożyczek jest udzielanych na kwoty niższe niż 4 tys. zł

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział ilościowy udzielonych pożyczek w poszczególnych przedziałach kwotowych Prawie dwie trzecie pożyczek jest udzielanych na kwoty niższe niż 4 tys. zł Kliknij, aby przejść do galerii (3)

ZPF oraz CRIF opublikowały najnowsze dane na temat rynku pożyczek pozabankowych w Polsce. Dotyczą one maja 2025 r. i pokrywają 90 proc. rynku.Według raport ZPF i CRIF, w maju 2025 r. instytucje pożyczkowe udzieliły 393,6 tys. pożyczek na kwotę 1,71 mld zł. W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost o 1,8 proc. m/m (+11,2 proc. r/r) oraz o 3 proc. m/m (+23,2 proc. r/r) pod względem wartości zaciągniętych zobowiązań.Jednocześnie najnowsze dane potwierdziły, że udział nowych klientów w sektorze pożyczkowym pozostaje w trendzie spadkowym - w maju 2025 r. ich odsetek wyniósł 9 proc. wobec 10,5 proc. przed rokiem.Instytucje pożyczkowe niezmiennie odrzucają około trzy czwarte wniosków o pożyczki - w maju 2025 r. wskaźnik odrzuceń wyniósł 73,7 proc. wobec 77,4 proc. w kwietniu 2025 r. oraz 77,5 proc. rok wcześniej.Z najnowszego raportu ZPF i CRIF wynika, że średnia wartość pożyczki wyniosła w maju 4.341 zł (+1,2 proc. m/m i +10,8 proc. r/r).Stabilna pozostaje struktura pożyczek pozabankowych w ujęciu ilościowym. W maju 2025 r. pożyczki do kwoty 4 tys. zł. stanowiły 65,3 proc. wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez klientów w instytucjach pożyczkowych.