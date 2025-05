Rynek pożyczkowy 2024. Średnia pożyczka pozabankowa to niespełna 3,7 tys. zł

W 2024 roku liczba klientów instytucji pożyczkowych wzrosła o 2,3 proc. r/r i wyniosła 1,09 mln. Najczęściej zaciągane były pożyczki krótkoterminowe. Średnia kwota pożyczki nie przekroczyła 3,7 tys. zł - wynika z danych ZPF.

Przeczytaj także: Branża pożyczkowa 2023 - rynek przestał się rozwijać

Liczba klientów firm pożyczkowych na koniec 2024 r. wyniosła 1,09 mln. Najchętniej zaciągają pożyczki krótkoterminowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba udzielonych pożyczek Jak wynika z danych ZPF, instytucje pożyczkowe w 2024 r. udzieliły 2,24 mln pożyczek, a więc o 5,5 proc. więcej niż w 2023 r. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Taka dynamika wzrostu potwierdza obserwowane przez ZPF zjawisko stabilizacji na rynku pożyczkowym. Od 2023 r. udział nowych klientów w ogólnej liczbie spada. Instytucje pożyczkowe skupiają się bowiem przede wszystkim na obsłudze stałych, dobrze znanych sobie pożyczkobiorców - tłumaczy Marcin Czugan, prezes ZPF. - Te właśnie osoby coraz częściej pożyczają pieniądze na krótsze okresy.

Średnia kwota pożyczki w 2024 r. nie przekroczyła 3,7 tys. zł

To wynik zgodny z naszymi wcześniejszymi prognozami, uwzględniającymi czynniki związane z inflacją i dynamiką wzrostu wynagrodzeń. Razem z innymi danymi potwierdza on również, że firmy pożyczkowe bardzo rzetelnie podchodzą do kwestii związanych z badaniem zdolności kredytowej klientów. Niezmiennie dążą do poprawy jakości swoich portfeli i minimalizowania ryzyka opóźnień w spłacie zobowiązań. Warto podkreślić, że wszystkie instytucje wykorzystują zewnętrzne bazy danych do zarządzania ryzykiem, a także korzystają z własnych informacji wewnętrznych oraz systemów scoringowych - wskazuje Marcin Czugan.

Spadła liczba reklamacji. Czas ich rozpatrywania skrócił się do 14,7 dnia

Przeczytaj także: Branża pożyczkowa wraca do równowagi

Już po raz 26. Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) przeprowadził badanie wśród podmiotów z sektora pożyczek pozabankowych. W ankiecie wzięły udział firmy zrzeszone w ZPF. Oto wyniki.Jak wynika z danych ZPF, instytucje pożyczkowe w 2024 r. udzieliły 2,24 mln pożyczek, a więc o 5,5 proc. więcej niż w 2023 r. Kwota zaciągniętych w tym czasie przez pożyczkobiorców zobowiązań wyniosła 8,22 mld zł (+22,8 proc. r/r). Z kolei wartość portfela firm pożyczkowych na koniec 2024 r. była niższa o 6,1 proc. r/r (5,28 mld zł).Na koniec 2024 r. firmy pożyczkowe obsługiwały 1,09 mln klientów (+2,3 proc. r/r).Z raportu ZPF wynika, że w strukturze pożyczek udzielonych w 2024 r. największy udział pod względem wartości miały pożyczki na okres do trzech miesięcy: 48,9 proc. wobec 48 proc. w 2023 r. i 36,3 proc. w 2022 r.Najnowszy raport ZPF o kondycji sektora pożyczek pozabankowych w Polsce przynosi również informację o średniej kwocie pożyczki udzielanej konsumentom. Jej wartość na koniec 2024 r. wyniosła 3.672 zł i była o 16,4 proc. wyższa w porównaniu do przeciętnej kwoty pożyczki w 2023 r.Instytucje pożyczkowe, które wzięły udział w ankiecie ZPF, podzieliły się również informacjami na temat reklamacji wpływających od klientów. Ich liczba (16,8 tys.) spadła o 42,4 proc. wobec 2023 r. Oznacza to, że odsetek reklamacji w ogólnej liczbie udzielonych w 2024 r. pożyczek wyniósł 0,84 proc.Z kolei średni czas rozpatrywania reklamacji w sektorze pożyczkowym skrócił się do 14,7 dnia z 16,8 dnia w 2023 r.- To pokazuje, że instytucje pożyczkowe stawiają na jakość obsługi i budowanie długofalowych relacji z klientami – podkreśla Marcin Czugan.