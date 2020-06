Rynek pożyczek ciągle zamrożony. Ilościowe spadki bliskie 50%

Kiepska sprzedaż pożyczek dawała o sobie znać już w minionym roku. Niestety już dziś z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że podobnie wydarzy się i w tym roku - wybuch pandemii znacznie bowiem ograniczył aktywność na rynku pożyczkowym. Wartość udzielanych pożyczek spadła w maju o pokaźne 66%. Dla porównania w kwietniu spadki sięgały 70%. Okazuje się zatem, że odmrożenie gospodarki za dużo w pożyczkach nie zmieniło.

Pożyczki ciągle zamrożone

Przypomnijmy, od 8 marca obowiązują przepisy, na mocy których ograniczone zostały koszty pozaodsetkowe. Przy pożyczkach na maksimum 30 dni górny pułap to 5 proc., a w przypadku finansowania udzielanego na dłuższy czas - 21 proc.

Dane CRIF potwierdzają stabilizację na niskich poziomach oraz spadek średniej wartości pożyczki

„W następstwie znaczącego obniżenia limitu kosztów pożyczek w ramach tarczy antykryzysowej, firmy pożyczkowe mocno zaostrzyły kryteria oceny zdolności kredytowej i ograniczyły sprzedaż pożyczek, w szczególności dla nowych klientów. Niektóre podmioty całkowicie wycofały się z rynku. O ile w maju zaobserwowaliśmy pewną stabilizację sprzedaży, choć kształtuje się ona na bardzo niskim poziomie w porównaniu do stanu z analogicznego okresu ubiegłego roku, o tyle nadal następuje spadek kwot udzielanych pożyczek. Średnia wartość pojedynczej pożyczki spadła w maju o niemal 34 proc. w ujęciu rok do roku. Przy czym warto podkreślić, że według naszych obserwacji popyt na pożyczki utrzymuje się na poziomie zbliżonym do tego sprzed pandemii, co oznacza, że branża nie jest dziś w stanie zaspokoić potrzeb swoich klientów” – mówi Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Pożyczki udzielone w okresie marzec-maj 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku Dane CRIF za ostatnie trzy tygodnie maja wskazują na stabilizację na dużo niższych poziomach niż w zeszłym roku.

Wzrost liczby klientów niespełniających wymogów kredytowych

Liczba klientów aplikujących oraz odsetek odrzuconych klientów W maju w porównaniu do kwietnia wzrosła liczba klientów aplikujących o pożyczkę.

Spadek wartości pojedynczej pożyczki

Średnia wartość pożyczki w okresie marzec-maj 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegł Średnia wartość pożyczki w ostatnim tygodniu maja osiągnęła 2061 złotych.

W kwietniu, pierwszym miesiącu w pełni objętym pandemią oraz gospodarczym lockdownem , wyniki rynku pożyczek istotnie pikowały. Dodatkowo przyczyniły się do tego nowe limity kosztów pozaodsetkowych. W majowych statystykach widać lekką poprawę, ale do wyników z analogicznego okresu poprzedniego roku ciągle jest bardzo daleko.Odnotowane w ostatnich tygodniach maja (18-31.05.2020) spadki popytu na pożyczki zbliżone były do -60,0 proc. r/r. Hamowanie aktywności firm pożyczkowych zaczęło się jednak od - wspomnianego powyżej - obniżenia limitów kosztów pozaodsetkowych.W maju sprzedaż pożyczek w ujęciu tygodniowym ulegała jednak znacznie mniejszym fluktuacjom niż miało to miejsce w kwietniu, kiedy to instytucje pożyczkowe dostosowywały modele funkcjonowania do nowych ram prawnych.Dane CRIF za ostatnie trzy tygodnie maja, zarówno w zakresie liczby, jak i wartości przyznanych pożyczek, wskazują na stabilizację na dużo niższych poziomach w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Liczba przyznanych pożyczek w tym okresie oscyluje w granicach 52,0% – 55,0%, co oznacza spadek o niemal połowę, natomiast wartość przyznanych pożyczek mieści się w przedziale 33,5% - 36,5%.W maju w porównaniu do kwietnia wzrosła liczba klientów aplikujących o pożyczkę. W trzech ostatnich tygodniach maja wskaźnik ten ustabilizował się, utrzymując się w przedziale ok. 44,6% - 47,1% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Warto zwrócić uwagę na udział odrzucanych przez branżę klientów, którego podwyższone poziomy odnotowano w drugiej połowie marca i dwóch środkowych tygodniach maja. Ostatni tydzień maja pokazał już nieco niższy odczyt w granicach 51,3 procent. Dane dotyczące poziomu odrzuceń zapewne nadal będą fluktuować, ponieważ instytucje pożyczkowe w dalszym ciągu dokonują zmian w zakresie oferowanych klientom produktów.Średnia wartość pożyczki w okresie marzec-maj 2020 r. malała zdecydowanie wolniej od wartości wszystkich przyznanych pożyczek. W ostatnim tygodniu maja osiągnęła poziom około 61,5 proc. pożyczki udzielanej w analogicznym okresie 2019 r., wynosząc 2061 złotych. Globalna wartość pożyczek udzielanych przez instytucje pożyczkowe spadła natomiast dużo mocniej - do poziomu 33,7 procent.Analizowane dane wskazują na stabilizację aktywności firm pożyczkowych w maju br. na poziomach dużo niższych niż w 2019 roku. Oznacza to, że na skutek nowych regulacji doszło do trwałego znaczącego obniżenia aktywności firm pożyczkowych lub wręcz jej całkowitego zatrzymania przez mniejsze podmioty. Może mieć to charakter czasowy, ponieważ przepisy mają przestać obowiązywać w marcu 2021 r., jednak wiele - w szczególności mniejszych podmiotów, słabiej wyposażonych w poduszkę płynnościową - może nie przetrwać do tego czasu, co będzie jednoznaczne z trwałym obniżeniem się wartości rynku pożyczkowego w Polsce i ograniczonym dostępem do finansowania.