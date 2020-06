BIK: sprzedaż pożyczek o połowę gorsza niż rok temu

Kwietniowe doniesienia BIK wskazywały na mocne tąpnięcie rynku pożyczek. Najnowsze statystyki dotyczące maja świadczą o lekkim odbiciu, ale do wyników odnotowywanych rok wcześniej jest jeszcze bardzo daleko. Okazuje się bowiem, że w minionym miesiącu firmy pożyczkowe udzieliły 128,1 tys. pożyczek na kwotę 255 mln zł - taki wynik oznacza roczne spadki o odpowiednio -45,5% i -57,9%.

Jak wynika z danych udostępnionych dzisiaj przez BIK, przeciętna wartość majowej pożyczki pozabankowej sięgnęła 1994 zł, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku również oznacza spadek (-23%).Gorsze wyniki od zeszłorocznych widoczne są również dla całego okresu styczeń-maj. Przez pierwsze pięć miesięcy br. firmy współpracujące z BIK udzieliły 878,7 tys. pożyczek (-24,1% rdr), których łączna kwota osiągnęła 2,006 mld zł (-32,8%).W omawianym okresie, w ujęciu wartościowym 33% udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 tys. zł, zaś w ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 9% sprzedaży.W pięciu pierwszych miesiącach br., w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10% udziału w sprzedaży. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń–maj 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł (-40,9%) oraz 3–5 tys. zł (-32,5%).