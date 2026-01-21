Netflix: Wyniki powyżej konsensusu, akcje w dół po prognozie

Netflix zaprezentował wyniki za IV kwartał, które wyraźnie przebiły oczekiwania rynku, jednocześnie sygnalizując większą ostrożność w krótkoterminowych prognozach. Spółka osiągnęła 12.1 mld USD przychodów oraz 0.56 USD zysku na akcję, co okazało się lepsze od konsensusu Wall Street. Mimo solidnych danych finansowych inwestorzy zareagowali nerwowo, ponieważ prognoza na bieżący kwartał zakłada zysk na poziomie 0.76 USD na akcję, poniżej oczekiwanych 0.82 USD, przy sprzedaży zgodnej z rynkowymi szacunkami na poziomie 12.2 mld USD. W efekcie akcje spółki spadły w handlu posesyjnym o 5%.

Przeczytaj także: Netflix: Rekordowe zaangażowanie użytkowników nie rekompensuje spadku EPS

Jednym z filarów wzrostu pozostaje baza użytkowników, która zwiększyła się o około 8%, przekraczając 325 mln subskrybentów na całym świecie. Jednocześnie Netflix jasno komunikuje, że w najbliższych kwartałach wyniki będą obciążone rosnącymi kosztami. Spółka planuje zwiększyć wydatki na filmy i seriale o około 10% w 2026 r., po tym jak w poprzednim roku przeznaczyła na treści blisko 18 mld USD. Dodatkowym obciążeniem będą koszty związane z finalizacją przejęcia aktywów studyjnych i streamingowych Warner Bros. Discovery, które w tym roku mają wynieść 275 mln USD, z czego 60 mln USD zostało już poniesione. W związku z tą transakcją Netflix wstrzymał skup akcji, koncentrując się na gromadzeniu gotówki.Równolegle spółka rozwija strategię produktową i ofertę. W 2026 r. planowane jest wprowadzenie nowego interfejsu mobilnego, rozszerzenie katalogu wydarzeń na żywo i gier oraz zabezpieczenie praw do filmów m.in. od Universal i Sony. W obszarze fuzji i przejęć Netflix złożył zmienioną ofertę gotówkową w wysokości 27.75 USD za akcję na aktywa Warner Bros., konkurując z propozycją Paramount Skydance Corp. opiewającą na 30 USD za akcję.Pomimo wolniejszego tempa przyrostu użytkowników Netflix utrzymuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży dzięki podwyżkom cen oraz rosnącej roli reklam. Spółka planuje kolejne podwyżki cen w 2026 r. i zakłada, że przychody reklamowe podwoją się w bieżącym roku, rosnąc z około 1.5 mld USD osiągniętych w 2025 r. W dłuższym horyzoncie, na 2026 r., Netflix prognozuje wzrost sprzedaży do 51.7 mld USD, co oznacza dynamikę sięgającą 14%, oraz marżę operacyjną na poziomie 31.5%. Choć w krótkim terminie rentowność pozostanie pod presją rosnących kosztów i akwizycji, spółka liczy, że skala działalności, rozbudowana biblioteka treści oraz nowe źródła przychodów pozwolą utrzymać silną pozycję konkurencyjną w kolejnych latach.