Prognozy grudniowe EBC mogą przesądzić o przyszłej polityce

2025-10-31 11:12

Europejski Bank Centralny pozostawił wczoraj stopy procentowe bez zmian, utrzymując stopę depozytową na poziomie 2% już po raz trzeci z rzędu. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi, jednak EBC nie przedstawił żadnych nowych wytycznych co do przyszłych działań, podkreślając, że kolejne decyzje będą podejmowane na podstawie bieżących danych napływających przed każdym posiedzeniem.

Przeczytaj także: Fed tnie stopy drugi raz, ale studzi oczekiwania rynku

Prezes EBC Christine Lagarde zaznaczyła, że polityka pieniężna znajduje się obecnie „w dobrym miejscu”, choć nie jest to sytuacja trwała. Jej zdaniem priorytetem EBC pozostaje utrzymanie stabilności inflacyjnej. Dodała, że ryzyka dla wzrostu gospodarczego uległy zmniejszeniu m.in. dzięki podpisaniu umowy handlowej między UE a USA, zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie oraz postępom w negocjacjach handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Decyzję o utrzymaniu stóp uzasadniono m.in. stabilizującą się inflacją, która w październiku ma spaść nieznacznie do poziomu około 2,1%, bliskiego celowi EBC. Gospodarka strefy euro wykazuje oznaki odporności – PKB w trzecim kwartale przekroczył oczekiwania, w czym szczególnie wyróżniła się Francja. Równocześnie rynek pracy pozostaje silny, a bilanse sektora prywatnego są w dobrej kondycji.

Mimo pozytywnych sygnałów, EBC przyznaje, że poziom niepewności pozostaje wysoki. Do głównych źródeł ryzyka zaliczono m.in. możliwe konflikty handlowe (w tym potencjalne taryfy ze strony USA), napięcia geopolityczne oraz przyszłe regulacje klimatyczne – w tym system ETS2, którego wejście w życie planowane jest na 2027 rok.

Decyzja EBC kontrastuje z polityką Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, która w ostatnim czasie dwukrotnie obniżyła stopy procentowe, reagując na oznaki osłabienia rynku pracy. EBC przyjmuje bardziej ostrożne stanowisko, kładąc nacisk na stabilizację i przewidywalność działań.

Grudniowe prognozy EBC, które po raz pierwszy będą obejmować rok 2028, mogą odegrać kluczową rolę w określeniu dalszego kursu polityki pieniężnej. Wśród członków Rady Prezesów oraz analityków pojawiają się jednak rozbieżności w ocenie ryzyk. Część instytucji, jak bank centralny Irlandii, ostrzega przed możliwością ponownego wzrostu inflacji, np. w wyniku wzrostu cen żywności. Inni z kolei wskazują na potencjalne ryzyka dezinflacyjne, wynikające z umacniającego się euro czy napiętej sytuacji fiskalnej we Francji.

W obecnym otoczeniu EBC pozostaje wierny strategii cierpliwości i elastyczności, unikając pochopnych decyzji. Kluczowe dla dalszego kierunku polityki będą zaktualizowane prognozy makroekonomiczne zaplanowane na grudzień, które mogą zaważyć na tym, czy obecny poziom stóp procentowych zostanie utrzymany na dłużej, czy też nastąpi zmiana kursu.
Przeczytaj także: Rynek oczekuje cięcia stóp, ale Fed wciąż podzielony Rynek oczekuje cięcia stóp, ale Fed wciąż podzielony

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

