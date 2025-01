Rekordowe nakłady na AI

W ostatnim kwartale 2024 roku Microsoft i Meta przeznaczyły łącznie 37.4 mld USD na inwestycje kapitałowe związane ze sztuczną inteligencją, koncentrując się głównie na zakupie chipów oraz rozbudowie centrów danych. Kwota ta była niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej i przekroczyła prognozy analityków z Wall Street. Tak znaczące nakłady - stanowiące około 30% rocznych przychodów obu firm - podkreślają strategiczne znaczenie AI dla ich dalszego rozwoju technologicznego.

Przeczytaj także: Inflacja, rynek pracy i polityka - co wpłynie na decyzje Fed?

Przeczytaj także: DeepSeek rzuca wyzwanie OpenAI

Reakcje rynku na te inwestycje były jednak odmienne. Meta, której przychody reklamowe wzrosły o 21% rok do roku, osiągając poziom 46.8 mld USD, zyskała uznanie inwestorów – kurs jej akcji wzrósł o 70% w ciągu roku. Wzrost ten był napędzany m.in. najwyższą od siedmiu lat marżą operacyjną (48%) oraz mniejszymi niż zakładano stratami w dziale Reality Labs, które okazały się o 1 mld USD niższe od przewidywań. Mark Zuckerberg podkreśla, że dalsze inwestycje w AI – zaplanowane na co najmniej 60 mld USD w 2024 roku – stanowią dla firmy przewagę konkurencyjną.Microsoft, mimo równie intensywnych nakładów, spotkał się z większą presją ze strony rynku. Jego akcje spadły o 5% po publikacji raportu kwartalnego, w którym wyniki usług w chmurze Azure okazały się słabsze od oczekiwań. Satya Nadella zapowiedział utrzymanie wysokiego poziomu wydatków przez co najmniej dwa kolejne kwartały, jednak pojawiają się pytania o efektywność tych działań. Szczególnie że na horyzoncie widać potencjalne przełomy w technologii AI – chiński startup DeepSeek pracuje nad rozwiązaniami mogącymi znacząco obniżyć koszty obliczeniowe, co w dłuższej perspektywie może zmniejszyć zapotrzebowanie na zaawansowane chipy.Te doniesienia negatywnie wpłynęły na notowania Nvidii, głównego dostawcy sprzętu do obsługi procesów AI. Akcje producenta chipów straciły na wartości 15% w ciągu tygodnia, co inwestorzy wiążą z obawami o utratę dominującej pozycji w branży. Mimo to Microsoft i Meta nie zamierzają ograniczać nakładów, traktując AI jako kluczowy element długoterminowej strategii wzrostu. Widać więc wyraźną rozbieżność nastrojów: Meta cieszy się stabilną sytuacją finansową i zaufaniem inwestorów, podczas gdy Microsoft musi jeszcze udowodnić, że jego kosztowne inwestycje przełożą się na oczekiwane wyniki.