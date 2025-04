Rynek akcji ma za sobą bardzo intensywny czas

Choć dopiero mamy połowę kwietnia, rynek akcji ma za sobą bardzo intensywny miesiąc. Do głównych czynników spowalniających wzrost należy zaliczyć hamujące inwestycje w sektorze AI, ograniczenia fiskalne oraz egzekwowanie przepisów imigracyjnych, Również istotna jest rola działań DOGE. Wprowadzenie ceł jest ostatnim z głównych zagrożeń. Wśród inwestorów panuje niski poziom zaufania. W ostatnim czasie widoczne było jednak pozycjonowanie rynku sugerujące oczekiwanie "ulgi".

Jak na razie spadki na Wall Street zostały wyhamowane, a część mocnej przeceny została odrobiona. Najmocniejsza wyprzedaż z 3 oraz 4 kwietnia została zniwelowana. Łączna wyprzedaż na indeksie SP500 liczona od grudnia 2024 roku osiągnęła rozmiary bardzo zbliżone do bessy z 2022 roku. Nie oznacza to jednak końca spadków. Istnieje prawdopodobieństwo, że minima z poprzedniego tygodnia zostaną ponownie osiągnięte lub nawet przebite. Z takim scenariuszem należy się liczyć. Kluczowe dla rynku będą wysoce realne obniżenie prognoz zysków przez spółki z Wall Street. Obecna korekta wielu spółek cyklicznych i małych firm jest już zaawansowana zarówno pod względem czasu, jak i skali spadków. Jeśli recesja się zmaterializuje – lub jeśli obawy przed nią zostaną jeszcze silniej zdyskontowane – nie można wykluczyć dalszego pogłębienia korekty.Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest niechęć Fed do cięcia stóp procentowych oraz do dostarczania dodatkowej płynności. Rezerwa Federalna mogłaby zareagować wsparciem dopiero w przypadku zaburzeń w systemie kredytowym lub finansowym.Rynek coraz bardziej uwzględnia w wycenach ryzyko recesji a taryfy stanowią kolejny cios dla gospodarki. Dotychczasowa siła USA wynikała z wysokich wydatków rządowych, konsumpcji w sektorze usług oraz inwestycji kapitałowych w obszarze sztucznej inteligencji. Aktualnie te trzy czynniki tracą na sile.Trudność z oceną wpływu ceł polega na tym, że ich oddziaływanie jest zmienne i trudne do przewidzenia. Zaufanie na rynku zostało poważnie nadwyrężone, i choć rynki zdyskontowały spowolnienie szybciej niż wskazywały na to dane, kluczowe pytanie brzmi czy uda się odwrócić negatywny sentyment.Prawdopodobnie do czasu, aż Fed będzie utrzymywał restrykcyjną postawę, trwała poprawa jest mało realna. Kiedy amerykański bank centralny zaczął łagodzić politykę jesienią ubiegłego roku nastąpił krótki, ale silny rajd akcji cyklicznych oraz tych charakteryzujących się niską jakością. Wstrzymanie się z dalszymi cięciami, wygasiło jednak ten ruch.Prawdziwą słabość indeksu SP500 pokazuje zachowanie małych spółek względem tych o dużej kapitalizacji. Te pierwsze od dłuższego czasu radzą sobie zdecydowanie gorzej. To pokazuje, że inwestorzy z reguły wybierają akcje spółek stabilnych i stosunkowo odpornych.