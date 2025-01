Inflacja, rynek pracy i polityka - co wpłynie na decyzje Fed?

Polityka monetarna Rezerwy Federalnej ponownie znajduje się w centrum uwagi, a temat ewentualnych podwyżek stóp procentowych wraca do dyskusji. Choć rynek spodziewa się, że podczas najbliższego posiedzenia Fed nie wprowadzi zmian, analitycy nie wykluczają scenariusza dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej. Barclays przewiduje, że w 2025 roku nastąpi stopniowe luzowanie polityki i obniżki stóp o 50 punktów bazowych, jednak rynek opcji wycenia 25% prawdopodobieństwa ich podwyżki.

Kluczowym czynnikiem, który mógłby skłonić Fed do takiego kroku, jest wzrost inflacji. Jeśli presja cenowa ponownie przyspieszy, bank centralny może uznać dalsze podnoszenie kosztu kredytu za konieczne, aby zapobiec wymknięciu się inflacji spod kontroli. Istotne będą również oczekiwania inflacyjne – jeśli rynek zacznie przewidywać wyższą inflację w przyszłości, Fed może podjąć działania prewencyjne. Dodatkowo, napięty rynek pracy i spadek bezrobocia mogą prowadzić do wzrostu płac, co z kolei wpłynie na dalszy wzrost cen i skłoni Fed do interwencji. Podobne sytuacje miały miejsce w latach 1997, 1999 oraz 2021–2022, gdy Fed podnosił stopy mimo wcześniejszych obniżek, reagując na silną gospodarkę i dynamiczny wzrost zatrudnienia.Rynki finansowe już reagują na perspektywę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wynosi obecnie 4,52%, a 3-miesięcznych 4,30%. Jeśli pojawią się wyraźniejsze sygnały o możliwej podwyżce stóp, Barclays prognozuje wzrost rentowności obligacji 2-letnich i 10-letnich powyżej 5%, co mogłoby negatywnie wpłynąć na wyceny akcji. Indeksy S&P 500 i Nasdaq zaczęły już odrabiać straty po wcześniejszych spadkach, a Nvidia zyskała ponad 6% po poniedziałkowej wyprzedaży wywołanej obawami o konkurencję w sektorze AI. W segmencie rynku długu wyższe stopy mogą zwiększyć atrakcyjność funduszy pieniężnych, które obecnie osiągają wartość około 7 bilionów dolarów.W najbliższych miesiącach kluczowe dla przyszłości polityki Fed będą wypowiedzi Jerome’a Powella oraz publikacje wskaźników inflacyjnych i danych z rynku pracy. Szczególne znaczenie ma piątkowy odczyt indeksu PCE, preferowanego przez Fed miernika inflacji. Jeśli dane wskażą na ponowny wzrost presji cenowej, rynek może zacząć wyceniać mniejszą liczbę obniżek stóp w 2025 roku, a nawet brać pod uwagę dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej.Na kształt decyzji Fed wpływa także kontekst polityczny. W obliczu ponownej prezydentury Donalda Trumpa bank centralny stara się unikać sytuacji, w której jego działania mogłyby zostać odebrane jako ingerencja w politykę gospodarczą Białego Domu. Trump otwarcie naciska na obniżki stóp, argumentując, że jego działania, w tym zwiększone wydobycie ropy, pomogą ograniczyć inflację. Jednak Powell i jego współpracownicy podkreślają, że Fed pozostaje niezależny i podejmuje decyzje na podstawie danych ekonomicznych, a nie presji politycznej. Mimo to pojawiają się głosy, że konflikt między Fed a administracją Trumpa może być nieunikniony, zwłaszcza jeśli prezydent zacznie domagać się szybszego luzowania polityki pieniężnej w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i realizacji swoich planów budżetowych.