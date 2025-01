EBC łagodzi politykę monetarną, euro słabnie, DAX kontynnuje swój rajd

Europejski Bank Centralny obniżył koszt pieniądza w strefie euro o 25 punktów bazowych do poziomu 2,75 proc. co było decyzją w oczekiwaną i w pełni wycenioną przez rynek. Instytucja zasugerowała dalsze obniżki w przeciwieństwie do Rezerwy Federalnej, która w środę nie zmieniła parametrów swojej polityki pieniężnej. EUR/USD na moment urósł w kierunku powyżej 1,0450. Dziś rano notowania znajdują się już w okolicy 1,0375.

To, że Europejski Bank Centralny po raz kolejny obniżył stopy procentowe nie było żadnym zaskoczeniem. Stopa depozytowa spadła z poziomu 3 proc. do 2,75 proc. Największe znaczenie miało to, co na temat przyszłych działań powie Christine Lagarde podczas konferencji prasowej. Przemówienie nie różniło się w dużym stopniu do tego, które zostało wygłoszone w grudniu.Zostało powtórzone kluczowe stwierdzenie, że inflacja prawdopodobnie powróci do celu 2 proc. w sposób trwały na przestrzeni tego roku. Po raz kolejny kolejne zmiany zostały uwarunkowane od danych makroekonomicznych.Dziennikarze dopytywali oczywiście czy proces obniżek stóp może dobiegać końca po łącznie pięciu cieciach. Lagarde wskazała, że polityka EBC jest wciąż restrykcyjna, czyli ogranicza jednocześnie wzrost gospodarczy jak i inflację, co potwierdziło oczekiwania rynku do możliwych dalszych redukcji. Szefowa banku centralnego wskazała jasno, że dyskusja o możliwym zakończeniu cyklu jest w tym momencie przedwczesna.Rynek na ten moment zakłada, że w marcu obniżka o 25 pb jest pewna a większa (tzn. o 50 pb) jest na ten moment realna w 30 proc. Kwietniowe łagodzenie wyceniane na niespełna 50 proc. szansa a czerwcowe na blisko 70 proc. Rynek OIS (Overnight Index Swap) zakłada zatem mniej więcej trzy ruchy w dół do wakacji co oznaczało by, że depozytowa stopa osiągnie wartość 2 proc. do połowy roku.Pamiętajmy jednak, że inflacja w strefie euro cały czas jest powyżej celu a szczególnie widać to w sektorze usług, gdzie ceny, głównie ze względu na wysokie koszty pracy, rosną w tempie 4 proc. rocznie. Dodatkowo najnowsze dane dowodzą, że dynamika wynagrodzenie plasuje się na poziomie 5 proc. w przypadku układów zbiorowych. Nie ma gwarancji, że presja ta osłabnie w ciągu tego roku. Z kolei ostatnie lekkie ożywienie w odczytach Indeksów Menedżerów Logistyki PMI dają nadzieję na odbicie koniunktury od wiosny. Jeśli tu zobaczymy zdecydowane odreagowanie, wówczas tempo dostosowania polityki monetarnej EBC może zostać ograniczone.Euro na moment zyskało ale aprecjacja trwała krótko. Eurodolar wrócił do spadków we wczorajszych godzinach wieczornych a dziś wyznaczył nowe lokalne minima w okolicy 1,0370. Z kolei DAX zaliczył kolejną udaną sesję, co sprawia, że ostatni impuls wzrostowy trwa już ponad miesiąc i w przeciągu tego okresu odnotowała jedynie dwie płytkie korekty.