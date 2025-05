Blackwell i AI kompensują straty - Nvidia trzyma kurs rozwoju

Pomimo rozczarowującej prognozy finansowej i wyzwań związanych z ograniczeniami eksportowymi do Chin, akcje Nvidii wzrosły o ponad 4% po publikacji wyników kwartalnych w fazie "post market" na giełdzie NASDAQ. Po rozpoczęciu notowań "pre market" gigant technologiczny kontynuuje rajd wzrostowy, wysuwając się na ponad 5% wzrost względem wczorajszego zamknięcia. Inwestorzy pozytywnie ocenili silną pozycję spółki poza rynkiem chińskim oraz jej dynamiczny rozwój w sektorze sztucznej inteligencji, który zdaje się rekompensować straty na innych polach działalności.

W pierwszym kwartale fiskalnym Nvidia osiągnęła przychody na poziomie 44.06 mld USD, co oznacza wzrost o 69% w ujęciu rocznym, choć wynik ten okazał się nieco niższy od prognozowanych 44.34 mld USD. Spółka poniosła znaczne straty w związku z restrykcjami eksportowymi – w postaci 4.5 mld USD odpisów na zapasy oraz 2.5 mld USD utraconych przychodów ze sprzedaży chipów H20 do Chin. Prognoza na drugi kwartał zakłada przychody rzędu 45 mld USD ±2%, co jest poniżej oczekiwań rynkowych (45.9 mld USD), jednak zawiera już założenie o utracie 8 mld USD potencjalnych przychodów z rynku chińskiego.Rynek zareagował pozytywnie, ponieważ po wyłączeniu wpływu strat związanych z Chinami, ogólna kondycja finansowa spółki okazała się lepsza od przewidywań. Dodatkowo nowa linia chipów Blackwell przyczyniła się do wzrostu zainteresowania technologią Nvidii. Dyrektor generalny Jensen Huang wskazał na cztery niespodziewanie pozytywne trendy, które napędzają rozwój firmy: wzrost zapotrzebowania na chipy do zaawansowanej AI rozwiązującej złożone problemy, cofnięcie niektórych zasad kontroli eksportu, rosnące zainteresowanie tzw. agentami AI w biznesie oraz rozwój koncepcji przemysłowych „fabryk AI”, które mogą stać się podstawą przyszłości produkcji na świecie.Skorygowana marża brutto wyniosła 61%, a po wyłączeniu wpływu chipów H20 osiągnęła poziom 71.3%, zgodny z oczekiwaniami. Jednocześnie wskaźnik P/E spadł do poziomu 28.3, co sugeruje bardziej realistyczną wycenę akcji po okresie silnych wzrostów – odpowiednio 126% w 2024 roku i prognozowanych 114% w 2025 roku. Oczekiwany wzrost na kolejne lata również pozostaje wysoki – 53% w 2026 i 24% w 2027 roku.Mimo problemów z rynkiem chińskim, Nvidia prezentuje silną odporność operacyjną i wyraźny potencjał wzrostu, szczególnie dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii sztucznej inteligencji. Inwestorzy zdają się akceptować krótkoterminowe ryzyka w zamian za długofalowe możliwości wzrostu, co znajduje odzwierciedlenie w utrzymującym się optymizmie na rynku kapitałowym.