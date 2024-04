W VeloBanku założenie firmy i konta bankowego zdalnie

VeloBank przygotował ofertę dla początkujących mikroprzedsiębiorców. Mogą oni teraz zarejestrować firmę i otworzyć dla niej konto bankowe zdalnie.

Jakie warunki należy spełnić, by założyć firmę z VeloBankiem?

Posiadać konto osobiste w VeloBanku z dostępem do bankowości elektronicznej.

Korzystać z profilu zaufanego w VeloBanku.

Mieć obywatelstwo polskie i mieszkać w Polsce.

Posiadać ważny dowód osobisty.

Nie mieć jeszcze firmy zarejestrowanej w CEIDG.

Nie posiadać ograniczeń prawnych do założenia działalności gospodarczej.

Działalność gospodarczą można uruchomić w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej VeloBanku. Bez wychodzenia z domu można też otworzyć VeloKonto Firma. Jak to zrobić?Wystarczą cztery kroki: odpowiednie przygotowanie się do uzupełnienia wniosku rejestracyjnego, zalogowanie się do kanałów zdalnych VeloBanku, wypełnienie formularza i podpisanie go profilem zaufanym w VeloBanku. Następnie w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail świeżo upieczonego przedsiębiorcy powinno wpłynąć potwierdzenie zarejestrowania go w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz umowa rachunku bankowego VeloKonto Firma. Natomiast karta do konta jest nadawana pocztą na wskazany adres.Przedsiębiorcy mogą też liczyć na bogaty system bonusów. Na osoby, które do 31 maja br. otworzą rachunek i zadbają o systematyczne wpływy, przez 6 miesięcy czeka nawet 1000 zł. Warunkiem jest utrzymanie salda konta na poziomie co najmniej 3000 zł oraz realizacja jednego przelewu do US i ZUS w miesiącu. Wysokość zwrotu środków na konto zależy od rodzaju i liczby zrealizowanych na koncie aktywności (np. transakcji bezgotówkowych), opisanych szczegółowo w regulaminie promocji na stronie banku.Więcej informacji o wygodnym otwieraniu biznesu znajduje się tutaj: https://www.velobank.pl/firmy/rejestracja-firmy.