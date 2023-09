Millennium Księgowość - nowość dla klientów firmowych

Bank Millennium wprowadza dla swoich klientów firmowych nowe rozwiązanie - platformę Millennium Księgowość, narzędzie do prowadzenia księgowości oraz kontroli kosztów.

Przeczytaj także: 3 mln zł i decyzja kredytowa w 20 min. Nowa oferta dla firm w Alior Banku

samodzielne księgowanie na platformie Millennium Księgowość (bezpłatne wystawianie i przechowywanie faktur, samodzielne rozliczanie się ze zobowiązań podatkowych i ZUS, kontrola zobowiązań i należności),

prowadzenie księgowości przez wyznaczoną księgową, która weźmie również odpowiedzialność za kontakty z urzędami.

Wspólnie z Bankiem Millennium skupiamy się na spełnianiu potrzeb przedsiębiorców poprzez dostarczanie kompleksowych narzędzi, które ułatwiają prowadzenie działalności biznesowej. Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwiązań finansowych pozwala nam zapewnić klientom dostęp do zaawansowanych rozwiązań, takich jak planer płatności, kontrola kosztów oraz efektywne zarządzanie dokumentacją, a także pomaga realizować codziennie czynności, np. wystawianie faktur czy rozliczanie podatków. Platforma ułatwia także współpracę z księgowymi, którzy przeprowadzają rozliczenia już w trakcie trwania miesiąca, a tym samym umożliwiają klientom bieżący podgląd ich sytuacji finansowej. Wierzymy, że nasza wspólna praca przyczyni się do sukcesu i wzrostu firm korzystających z platformy Millennium Księgowość. Dążymy do podniesienia jakości zarządzania finansami każdej firmy, szczególnie w kontekście nadchodzącego Krajowego Systemu e-Faktur. To kolejny krok ku usprawnieniu procesów księgowych i administracyjnych, który ma istotne znaczenie dla przyszłości naszej gospodarki oraz efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw – mówi Łukasz Bystrzyński, Dyrektor Zarządzający/Chief Strategy Officer CashDirector SA.

Przeczytaj także: BGŻ BNP Paribas wprowadza nowe pakiety dla przedsiębiorców

We wrześniu Bank Millennium wprowadził specjalne rozwiązanie przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Platforma Millennium Księgowość jest narzędziem, które wspiera firmę w prowadzeniu księgowości, kontroli kosztów oraz egzekwowaniu należności. Usługa pozwala również bezpiecznie przechowywać dokumenty i dzielić je z księgową. Millennium Księgowość została zintegrowana z bankowością internetową Banku Millennium, klient loguje się do niej tak samo, jak do swojego konta. Integracja z bankowością online w przyszłości znacznie ułatwi też wykonywanie płatności firmowych i ich rozliczanie.Klienci mogą skorzystać z platformy w dwóch różnych wariantach:Partnerem usługi jest firma CashDirector SA.Usługi dostępne na platformie Millennium Księgowość realizuje firma CashDirector SA. W ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące każdy klient będzie mógł za darmo korzystać z rozwiązań platformy, wspierających zarządzanie i kontrolę finansów firmy, zawartych w najwyższym pakiecie Biznes. Pozwoli to na zapoznanie się z możliwościami platformy takimi jak: nielimitowane wystawianie faktur oraz faktur cyklicznych, kontrolę należności od kontrahentów, kosztów i archiwum dokumentów, korzystanie z modułu do samodzielnego prowadzenia księgowości (o ile nie wybierze pełnej obsługi księgowej) w okresie promocyjnym.Bank Millennium przywiązuje dużą uwagę do rozwoju usług dla klientów firmowych. W ostatnim czasie wprowadził między innymi: pełny wniosek online o kredyt gotówkowy z gwarancją de minimis; możliwość otworzenia firmy wraz z kontem firmowym bezpośrednio ze strony internetowej banku lub w aplikacji mobilnej; aplikację Millennium POS, która zamienia smartfon w terminal płatniczy; w profilach firmowych udostępnił też usługi dostępne wcześniej wyłącznie w profilach indywidualnych (np. BLIK C, bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty za parkingi). Przedstawiciele e-commerce wkrótce będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty banku pozwalającej na założenie sklepu internetowego z bramką płatniczą.Szczegółowe zasady i warunki, w tym cennik usług oraz regulamin promocji dostępne są na stronach www.bankmillennium.pl/biznes/produkty/ksiegowosc