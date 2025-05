VeloFaktor, czyli nowa usługa faktoringu z regresem

VeloBank wprowadził nową usługę faktoringu z regresem. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, które stosują odroczone terminy płatności wobec swoich partnerów i pragną poprawić płynność finansową firmy.

Przeczytaj także: Faktoring ponownie nabiera rozpędu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe VeloFaktor W ramach usługi VeloFaktor możliwe jest finansowanie do 100 proc. wartości faktury brutto. Okres finansowania wynosi do 150 dni. Bank prowadzi stały monitoring spłat, a doradcy wspierają zarządzanie spłatami. Obsługa odbywa się w aplikacji VeloFaktor.

prowadzące pełną księgowość

prowadzące działalność na rynku min. 24 miesiące

stosujące odroczone terminy płatności na fakturach

posiadające powtarzalny portfel kontrahentów

posiadające rachunek bieżący w VeloBanku

Przeczytaj także: Faktoring międzynarodowy zapewni płynność finansową

Faktoring pozwala firmom szybko zamienić należności na gotówkę, co poprawia ich płynność finansową. Usprawnia również zarządzanie ryzykiem, związanym z niewypłacalnością kontrahentów.Faktoring z regresem to usługa finansowa polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności (faktur), administrowaniu oraz finansowaniu wierzytelności przedsiębiorstw, powstałych z tytułu dostawy towarów lub usług.Jak to działa? VeloBank wykupuje wierzytelności przedsiębiorcy. Kontrahent rozlicza się z bankiem, który monitoruje spłatę. Za faktury wystawione z odroczonym terminem płatności, klient otrzymuje pieniądze po przekazaniu faktur do banku. Dostęp do gotówki za wystawione faktury jest natychmiastowy.W ramach usługi VeloFaktor możliwe jest finansowanie do 100 proc. wartości faktury brutto. Okres finansowania wynosi do 150 dni. Bank prowadzi stały monitoring spłat, a doradcy wspierają zarządzanie spłatami. Obsługa odbywa się w aplikacji VeloFaktor.Jakie firmy mogą skorzystać z usługi VeloFaktor?