Od 1 stycznia 2025 roku VeloBank oferuje nowe VeloKonto Firma za 0 zł. Produkt powstał z myślą o jednoosobowych działalnościach gospodarczych (JDG). Korzystając z tej oferty firma może zyskać nawet 1800 zł premii.

Nasza nowa oferta VeloKonto Firma to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak zdalne zakładanie konta i atrakcyjne premie, chcemy wspierać rozwój jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce. Zależy nam, by towarzyszyć naszym klientom już na starcie działalności i podążać z nimi w dalszym rozwoju – mówi Jolanta Ciskowska, dyrektorka departamentu produktów korporacyjnych w VeloBanku.

VeloBank oferuje nowe VeloKonto Firma za 0 zł Rozwiązanie jest opracowane z myślą o jednoosobowych działalnościach gospodarczych.

Najważniejsze korzyści

200 zł za otwarcie VeloKonta Firma

500 zł za podpisanie umowy o kredyt w rachunku na min. 100 tys. zł

500 zł za skorzystanie z oferty leasingu

120 zł za podpisanie umowy o terminal

6x35 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowych na min. 1 000 zł

90 zł za wynajem urządzeń elektronicznych od Bolttech

6x30 zł za utrzymanie średniomiesięcznego salda powyżej 20 000 zł na rachunku VeloKonto Firma

VeloKonto Firma można otworzyć zdalnie. Nowi klienci mogą to zrobić przez selfie, obecni natomiast za pośrednictwem aplikacji albo strony internetowej. Prowadzenie konta jest bezpłatne, pod warunkiem wykonania w miesiącu przelewu do ZUS na kwotę 300 zł lub wpłaty na konto min. 5000 zł miesięcznie. Dodatkowe korzyści można zyskać decydując się jednocześnie na skorzystanie z oferty VeloLeasing.Premie za aktywności firmy – Zyskaj do 1800 zł za różnorodne działania:Oferta będzie obowiązywała przez cały 2025 rok.