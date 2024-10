W Credit Agricole otworzysz firmę i konto bankowe z bonusem

Bank Credit Agricole umożliwił nowym przedsiębiorcom rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w aplikacji CA24 Mobile lub w ramach programu Moja Nowa Firma. Dodatkowo mogą oni założyć konto firmowe z bonusem i otrzymać Wyprawkę Przedsiębiorcy.

Naszą ambicją jest bycie wiarygodnym, użytecznym partnerem dla przedsiębiorców, oferującym rozwiązania wspierające naszych klientów od samego startu. Wprowadziliśmy do oferty dwa procesy rejestracji działalności gospodarczej. Oba szybkie i intuicyjne, z możliwością konsultacji właściwej formy opodatkowania. Rejestracja własnego biznesu jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu przedsiębiorców, wierzę, że nasza propozycja zdecydowanie to ułatwi – mówi Damian Ragan, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Otwórz firmę wraz z kontem w Credit Agricole Nowe firmy mogą zarejestrować działalność w aplikacji CA24 Mobile lub w ramach programu Moja Nowa Firma. Jednocześnie mogą otworzyć konto bankowe z bonusem finansowym i zyskać wyprawkę dla nowego przedsiębiorcy.

Działalność gospodarczą można zarejestrować na dwa sposoby: w aplikacji CA24 Mobile lub w ramach programu Moja Nowa Firma. W pierwszym wariancie wystarczy ściągnąć aplikację CA24 Mobile, która po wybraniu opcji „Rozwijaj biznes” prowadzi klienta krok po kroku przez niezbędne formalności. W ramach programu Moja Nowa Firma, przedsiębiorca rejestruje swoją firmę przy wsparciu konsultacji telefonicznych z ekspertem z Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości (CWP). Zakładanie firmy rozpoczyna się od wypełnienia formularza kontaktowego na stronie https://ksiegowoscstrefybiznesu.pl/moja-nowa-firma/.Niezależnie od wybranego sposobu, klient otrzymuje profesjonalne wsparcie ekspertów CWP - od wstępnych konsultacji, wypełnienie formularzy po rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) czy pomoc w zrozumieniu obowiązków przyszłego przedsiębiorcy, co znacznie przyspiesza i ułatwia ten proces.Wraz z rejestracją działalności gospodarczej klient otwiera równieżw aplikacji CA24 Mobile. Ten proces jest maksymalnie uproszczony, a weryfikacja tożsamości odbywa się na podstawie biometrii, czyli porównania unikalnych cech fizycznych na fotografii w dowodzie osobistym i na zdjęciu typu selfie. Każdy, kto zdecyduje się otworzyć taki rachunek do końca 2024 r. ma szansę zdobyć bonus w wysokości do 2000 zł.Dla wszystkich nowych firm Credit Agricole i CashDirector przygotowałyo wartości ponad 5 tys. zł. W ramach wyprawki nowy przedsiębiorca, który zdecyduje się na obsługę księgową w CashDirector otrzymuje pakiet kilkunastu korzyści ułatwiających rozwój firmy. Zapewniona jest m.in. darmowa rejestracja nowej firmy w ZUS i rejestrze VAT przeprowadzona przez księgowego, a także dostęp, w wariancie optymalnym na trzy lata bez żadnych opłat, do przyjaznej platformy on-line Księgowość dla Biznesu, dostępną w Strefie Biznesu, z wieloma narzędziami wspierającymi zarządzania finansami firmy. Klient zyskuje także unikalną bazę wiedzy, możliwość uruchomienia własnej strony internetowej przy zastosowaniu GenAI, sfinansowania zakupów firmowych czy też zbudowania sieci znajomości biznesowych. To tylko niektóre przykłady, a wszystko w jednym miejscu i z łatwym sposobem realizacji.