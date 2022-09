Szkolne ubezpieczenie NNW także dla uczniów z Ukrainy

Początek roku szkolnego bywa stresujący nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców, na których barki spada zakup wyprawki szkolnej, który co roku generuje coraz to wyższe koszty. Do tego dochodzi jeszcze szkolne ubezpieczenie NNW. We wrześniu w ławkach szkolnych zasiądą również uczniowie z Ukrainy. Jak wygląda kwestia ubezpieczenia w ich przypadku? Odpowiedzi udzielają eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy szkolne ubezpieczenie NNW dla uczniów jest obowiązkowe?

Czy zakłady ubezpieczeń obejmują ochroną uczniów nieposiadających polskiego obywatelstwa?

O co warto zapytać ubezpieczyciela?

NNW dla ukraińskiego ucznia jest dobrowolne

W tym kontekście warto dodać, że ukraińskie dzieci mogą korzystać z opieki medycznej zapewnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia - z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej oraz specjalnych programów lekowych Ministra Zdrowia - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com

Pobyt w Polsce rodziców i dzieci uciekających przed wojną może zostać przedłużony o kolejne 3 lata w ramach czasowego zezwolenia - przypomina Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Narodowość dziecka nie ma żadnego znaczenia

Wszystkie zamieszczone w tym artykule uwagi oraz informacje dotyczą również dzieci posiadających np. obywatelstwo białoruskie oraz ich rodziców - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Szkole ubezpieczenie NNW dla ucznia z Ukrainy można kupić samemu

Trzeba jednak mieć świadomość, że ubezpieczyciele standardowo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wypadków mających związek z wojną - zaznacza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Warto zapytać o ewentualne składkowe zniżki …

Takie osoby przed wyborem polisy NNW dla dziecka, na pewno powinny sprawdzić co najmniej kilka ofert - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Rodzice ukraińskich dzieci na pewno powinni wiedzieć, że nadal aktualne jest Pismo MEN z dnia 1 października 2018 r. opatrzone znakiem DWKI-WPB.5013.22.2018.BN. Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało w tym dokumencie, że nie ma prawnego obowiązku wykupywania ubezpieczenia NNW dla uczniów . Taka zasada dotyczy również uczniów z Ukrainy.Prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej przez ukraińskich uchodźców zapewnia im ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583). Wspomniany akt prawny zalegalizował na 18 miesięcy pobyt ukraińskich uchodźców - w tym również dzieci.Ważne informacje znajdziemy również w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) dla polis NNW obejmujących uczniów. Chodzi zarówno o ubezpieczenia indywidualne, jak i polisy grupowe. Okazuje się bowiem, że rodzime zakłady ubezpieczeń obejmują ochroną nie tylko uczniów posiadających polskie obywatelstwo. To zasada stosowana od lat. Warto bowiem pamiętać, że już w poprzedniej dekadzie rosła liczba uczniów nieposiadających polskiego obywatelstwa.Cudzoziemcy posiadający dzieci w wieku szkolnym, podobnie jak polscy rodzice powinni wiedzieć, że posiadają prawo samodzielnego wyboru ubezpieczenia NNW dla ucznia. Nie trzeba się godzić na polisy grupowe, które dość często cechują się niskim poziomem ochrony. Indywidualna polisa NNW może zapewniać ochronę samemu uczniowi lub wszystkim członkom rodziny. Dla cudzoziemców istotne może być to, czy ochrona ich dziecka będzie aktywna nie tylko poza zajęciami szkolnymi, ale również podczas pobytu za granicą.Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl przypominają, że niedługo po wybuchu wojny na Ukrainie pojawiły się ubezpieczeniowe propozycje pomocy dla uchodźców wojennych. Przykładem była bezskładkowa (darmowa) ochrona ukraińskich uczniów w ramach grupowych polis szkolnych. Nie można wykluczyć, że na początku nowego roku szkolnego też pojawią się preferencyjne propozycje dla uchodźców z Ukrainy.