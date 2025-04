Compensa wprowadza nowe ubezpieczenie szkolne - Compensa Oświata. Nowy produkt zastąpi dotychczasowe ubezpieczenia szkolne Compensy i Wienera. Firmy, które połączyły się w ubiegłym roku, obecnie integrują swoją ofertę produktową.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Compensa wprowadza nowe ubezpieczenie szkolne Ubezpieczenie obejmuje m.in. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, korepetycji, świadczenia szpitalne czy świadczenie po poważnym zachorowaniu.

Nasze ubezpieczenie zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach aktywnych dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że dziś młodzi ludzie funkcjonują w dwóch światach równocześnie – realnym i wirtualnym. Dlatego Compensa Oświata chroni kompleksowo – od złamanej ręki na boisku, przez problemy z cyberprzemocą, aż po wsparcie po wypadku. To ubezpieczenie, które nadąża za zmieniającym się światem, w jakim żyją nasze dzieci – podkreśla Anna Materny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Compensie.

Ubezpieczenie Compensa Oświata jest już dostępne w wariancie grupowym dla agentów współpracujących z ubezpieczycielem. W najbliższych tygodniach zostanie im także udostępniony wariant dla klientów indywidualnych. Dzięki dedykowanej ścieżce sprzedaży agenci będą mogli szybko i sprawnie wystawić polisę dopasowaną do potrzeb konkretnej szkoły lub rodziny. W kolejnym kroku produkt będzie dostępny w innych kanałach sprzedaży, w tym w Internecie.Compensa Oświata składa się z klauzuli podstawowej (Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz pomoc powypadkowa) oraz 31 klauzul dodatkowych, które razem tworzą najszerszy na rynku pakiet ochronny dla dzieci. Ubezpieczenie obejmuje m.in. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, korepetycji, świadczenia szpitalne czy świadczenie po poważnym zachorowaniu. W ramach produktu istnieje również możliwość ubezpieczenia OC uczniów (w tym w związku z odbywaniem praktyk lub stażu zawodowego) oraz całego personelu placówki oświatowej.Zarówno w ofercie grupowej, jak i indywidualnej rodzice mogą dopasować zakres ochrony do potrzeb swoich dzieci. Sumy ubezpieczenia wynoszą – w zależności od klauzuli – od 300 zł do nawet 200 000 zł, co pozwala na dostosowanie oferty do różnych oczekiwań i możliwości finansowych. Dzieci i młodzież otrzymają także wsparcie w postaci dostępu do psychologa, informatyka i prawnika, jeśli będą ofiarą hejtu w Internecie, w tym coraz popularniejszych ataków typu deepfake.Ubezpieczenie szkolne Compensy działa przez całą dobę, niezależnie od tego, czy dziecko jest w szkole, w domu, na wakacjach czy w trakcie zajęć dodatkowych. Produkt zapewnia wysokie sumy na leczenie, rehabilitację, zabiegi i sprzęt medyczny – również w przypadkach, gdy nie orzeczono uszczerbku na zdrowiu.Z analizy przeprowadzonej jesienią 2024 roku na zlecenie Compensy wynika, że aż 7 na 10 dzieci w Polsce uprawia sport kilka razy w tygodniu. Najczęściej wybieranymi dyscyplinami są piłka nożna i pływanie. Te same badania pokazują, że aktywność fizyczna to nie tylko pasja, ale też potencjalne ryzyko – co trzecie dziecko doznało kontuzji podczas treningu, z czego 14% więcej niż raz.Dlatego istotnym elementem polisy jest szeroki zakres ochrony właśnie podczas uprawiania sportu. Ze względu na rosnącą aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, Compensa Oświata chroni m.in. podczas zajęć w szkolnych czy uczniowskich klubach sportowych, treningów, a nawet uprawiania takich dyscyplin sztuk walki jak np. judo, karate, taekwondo, aikido czy capoeira.Compensa Oświata to kolejny nowy produkt Compensy po połączeniu ubezpieczyciela z Wienerem. W marcu ubezpieczyciel wprowadził do sprzedaży nowe ubezpieczenie turystyczne Compensa Podróż, które jest obecnie dostępne u agentów współpracujących z firmą. Wkrótce będzie także oferowane w innych kanałach sprzedaży. Natomiast w ubiegłym roku do oferty trafiło ubezpieczenie dla cudzoziemców przebywających w Polsce.