Nowy rok szkolny. Czas pomyśleć o NNW dla dziecka

Niedługo zabrzmi pierwszy dzwonek. Najwyższy zatem czas pomyśleć o ubezpieczeniu szkolnym NNW. Jakie urazy obejmuje taka polisa? Czym się kierować przy jej wyborze? Na te pytania odpowiadają eksperci z CUK Ubezpieczenia.

Przeczytaj także: Szkolne ubezpieczenie NNW także dla uczniów z Ukrainy

Tzw. NNW szkolne to ochrona przed skutkami nieszczęśliwych wypadków związanych z uszkodzeniem ciała lub śmiercią osoby ubezpieczonej. Polisa występuje zazwyczaj w kilku wariantach, więc warto dokładnie przeanalizować ich zakresy, celem najlepszego dopasowania do potrzeb dziecka. Ważny jest przede wszystkim wybór ubezpieczenia, które skutecznie zadziała zarówno w szkole, jak i poza jej murami, w tym na wakacjach (obecnych lub następnych), czy feriach. Stawki mogą zaczynać się już od 32 zł rocznie, ale wyższe sumy ubezpieczenia i szerszy zakres wymagają nieco większej składki. Ponieważ każdy rodzic może mieć odmienne wyobrażenie i oczekiwania wobec takiej ochrony, o szczegółowe informacje warto dopytać doradcę ubezpieczeniowego – stwierdza Karolina Markowska z CUK Ubezpieczenia.

Zwichnięcia, złamania, urazy zębów…

Wypadki z udziałem dzieci bardzo często powodują bezpośrednie zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Skutkuje to koniecznością leczenia i rehabilitacji, co wiąże się również z wysokimi wydatkami. Prawidłowo dobrana ochrona zwyczajowo zapewni zwrot kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, jak i środków poniesionych na zakup m.in. wyrobów medycznych. Istotna będzie także uwzględniona w pakiecie opieka stomatologiczna, ale i świadczenie po ugryzieniu przez kleszcza, owada lub psa, do których może dojść np. na szkolnej wycieczce – wylicza Karolina Markowska z CUK Ubezpieczenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe NNW szkolne Przykładowe sytuacje, po których można się ubiegać o odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek w szkole to: złamanie kości, oparzenie lub odmrożenie czy pogryzienie przez zwierzęta. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Dobra ochrona zadziała po lekcjach

Zakres ubezpieczenia powinien być jak najbliższy codziennym aktywnościom dziecka. Kiedy trenuje piłkę nożną lub judo, warto wykupić klauzulę uwzględniającą uprawianie sportów podwyższonego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportów. Jeżeli na skutek takich aktywności dojdzie do wypadku i hospitalizacji, świadczenie może wynieść nawet 100 zł już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Na uwagę zasługują ponadto warianty uwzględniające pomoc psychologiczną i asystę prawną będących efektem prześladowania i hejtu w Internecie, czy idące za tym wsparcie informatyczne – mówi Karolina Markowska.

Drogi bezpieczniejsze, ale wciąż groźne – polisa chroni podczas dojazdu do szkoły

Rozpatrując kwestie wypadku komunikacyjnego, należy zdawać sobie sprawę, że obowiązkowe OC sprawcy z reguły nie zabezpieczy ofiary w wymaganym stopniu. Przyznane odszkodowanie może bowiem nie pozwolić na uzyskanie niezbędnego świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. W wyniku tego coraz więcej rodziców przekonuje się nie tylko do szkolnego NNW, ale i ubezpieczenia na życie dziecka. W przypadku negatywnego zdarzenia rozwiązanie pozwoli na uzyskanie środków finansowych na leczenie bez konieczności uszczuplania oszczędności lub zaciągania kredytu – podsumowuje Karolina Markowska z CUK Ubezpieczenia.

złamanie kości – złamana ręka czy noga,

oparzenie lub odmrożenie,

pogryzienie przez zwierzęta,

ukąszenia owadów, kleszczy itd.,

czasowa niezdolność do nauki,

zatrucie substancjami chemicznymi,

porażenie prądem,

pobyt w szpitalu,

zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji.

Ubezpieczenia NNW dla dzieci dostępne jest w formie indywidualnej – gdzie rodzice sami decydują o jego zawartości oraz w formule grupowej. W drugim wariancie nie ma możliwości rozszerzenia zakresu ochrony- można przystępować do ubezpieczenia, ale tylko na jednakowych dla grupy, obowiązujących wcześniej warunkach. Wykupienie polisy grupowej w szkole nie jest obowiązkowe. Indywidualnie ochronę można nabyć w dowolnej placówce ubezpieczeniowej lub przez Internet modyfikując zakres wg potrzeb.Raport KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) wskazuje, że tylko w pierwszym kwartale 2023 roku w Polsce funkcjonowało ponad 20,4 mln czynnych polis Grupy 1 Działu II ubezpieczeń, do których zaliczają się właśnie ubezpieczenia NNW. Wypłacone odszkodowania i świadczenia wyniosły 92,1 mln zł. Wartości te dotyczą też zdarzeń z udziałem najmłodszych.Wg statystyk opublikowanych na portalu dane.gov.pl w roku szkolnym 2021/22 na terenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych doszło do ponad 4 tys. wypadków. To mniej niż w latach ubiegłych, jednak wciąż dużo. Z informacji wynika, że najniebezpieczniejsze okazały się szkoły podstawowe. Do negatywnych sytuacji dochodziło głównie na salach gimnastycznych, boiskach i korytarzach. Zagrożenie stanowiły poza tym realizowane w trakcie zajęć lekcyjnych wycieczki do zoo, muzeum czy kina.Wśród głównych przyczyn wypadków rządowy portal podaje m.in. działania nieumyślne ucznia lub osoby trzeciej, nieuwagę, uderzenie oraz stan techniczny. Wszystko to przekładało się na najczęstsze w gronie uczniów zwichnięcia, złamania i zmiażdżenia. Dużym problemem były też urazy zębów.Jak szacują ubezpieczyciele nawet 70 proc. odszkodowań wypłacanych z NNW związanych jest z negatywnymi zdarzeniami, do których dochodzi poza szkołą. Wpływ na ten fakt ma niewątpliwie rosnąca popularność zajęć pozalekcyjnych, czy treningów sportowych. Do powyższych dochodzą jeszcze aktywności na osiedlowych placach zabaw, boiskach i przypadki, które mają miejsce na terenie rodzinnej posesji. Stąd istotne, aby NNW działało przez całą dobę i obejmowało czas przebywania w szkole oraz poza nią. Ochronę trzeba dodatkowo dostosować do najczęstszych i zarazem ulubionych aktywności naszych pociech.Najmłodsi są grupą szczególnie narażoną na ryzyka związane z ruchem drogowym. Wprawdzie na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba zdarzeń z ich udziałem spadła o ponad połowę, jednak ulice, chodniki i przejścia dla pieszych są wciąż niebezpieczne. Dane KGP (Komenda Główna Policji) pokazują, że w 2022 roku doszło do ok. 1,8 tys. wypadków z udziałem osób w wieku poniżej 14 lat, w których rannych zostało prawie 1,9 tys. z nich. Niestety wśród dzieci odnotowano również 53 ofiary śmiertelne.Przykładowe sytuacje, po których można się ubiegać o odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek w szkole: