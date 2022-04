4 ubezpieczenia, które przydadzą się na weekend majowy

Zbliża się weekend majowy, na który wielu Polaków ma już jasno sprecyzowane plany. Trudno im się dziwić, zważywszy chociażby, że w okresie pandemii turystyka i podróże dość mocno ucierpiały. Pod koniec kwietnia zauważalny staje się wzrost zainteresowania ubezpieczeniami. Świadczy to o tym, że wprawdzie myślimy o bezpieczeństwie, ale zajmujemy się nim na ostatnią chwilę. O jakich polisach powinniśmy pomyśleć, udając się na majówkę? Oto wskazówki ekspertów z CUK Ubezpieczenia.

Przeczytaj także: Polacy wybierają najtańsze ubezpieczenie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jaka ochronę mogą liczyć miłośnicy żeglowania?

Ile kosztuje ubezpieczenie dla rowerzysty?

Dlaczego planując weekend majowy warto pomyśleć o ubezpieczeniu mieszkania?

Już zeszły rok był wyraźnie lepszy niż 2020 r. Porównując ostatni tydzień przed majówką 2020 i 2021 r., w ubiegłym roku Polacy kupowali o +40% więcej polis niż w 2020 r. - komentuje Paweł Bukowski z CUK Ubezpieczenia. - Kupujemy jednak na ostatnią chwilę. W ubiegłym roku w drugiej połowie kwietnia sprzedaż polis turystycznych była o 14% wyższa niż w pierwszej. Kumulacja sprzedaży przypadła na ostatni tydzień, w szczególnie ostatni dzień tj. piątek 30.04 wówczas sprzedaliśmy największą liczbę polis w całym miesiącu – dodaje ekspert CUK Ubezpieczenia.

Bezpieczna podróż i… żeglowanie

Od kilku lat zauważamy rosnącą świadomość ubezpieczeniową wśród Polaków wybierających się za granicę. Coraz więcej turystów zdaje sobie sprawę z tego, że wyjazd bez polisy to ogromne ryzyko, a znana wszystkim karta EKUZ to tylko rozwiązanie pośrednie, które nie zapewnia maksymalnej ochrony. Przed sezonem wakacyjnym uczulamy jednak, że polisa turystyczna to nie jedyna ochrona, na którą warto zwrócić uwagę. Długie weekendy charakteryzują się większą liczbą zgłaszanych szkód, a ofiarami wypadków są nie tylko osoby wybierające zagraniczne kierunki. Swoją wiedzę ubezpieczeniową warto pogłębić nawet decydując się na weekend na działce, w przydomowym ogródku czy, na stosunkowo niezbyt odległych Mazurach czy w Bieszczadach – mówi Paweł Bukowski.

NNW nie tylko dla kierowców

Ubezpieczenia chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wskutek zdarzeń drogowych są dostępne jako część pakietów ubezpieczeń na życie lub polis komunikacyjnych. Ubezpieczyciele widzą potrzebę kompleksowej ochrony, bo o to pytają kierowcy. Na rynku pojawiają się już produkty, które rozszerzają pakiet ochrony tradycyjnych ubezpieczeń i rozbudowują polisy o dodatkowe świadczenia. W przypadku ubezpieczeń dodatkowych możliwe są polisy z gwarantowanymi sumami ubezpieczenia nawet na 350 tys. zł. Tego typu ubezpieczenie zadziała, kiedy zdarzenie będzie dotyczyło także pieszego, pasażera publicznych środków komunikacji lub rowerzystę – dodaje Paweł Bukowski z CUK Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nieruchomości na majówkę? Warto mieć, oby się nie przydało

Warto zwrócić uwagę czy w zakresie ubezpieczenia domu jest ochrona mienia znajdującego się na tarasie lub w ogrodzie – to przydatne na wypadek zdarzeń losowych. Jeśli chodzi o zaprószenie ognia, coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych obejmuje ochroną skutki wydarzeń, do których doprowadziło tzw. rażące niedbalstwo. Mowa tu np. o pożarach od zostawionego żelazka czy prostownicy. Należy jednak pamiętać, że wciąż popularnym wyłączeniem jest spożywanie alkoholu podczas powstania szkody – dodaje Paweł Bukowski z CUK Ubezpieczenia.

Średnia cena polisy mieszkaniowej w Polsce w marcu 2022 roku kształtowała się w granicach 347 zł. To o 21 proc., a kwotowo 60 zł więcej niż rok wcześniej. Właściciele najwięcej płacą za ubezpieczenie swoich nieruchomości w Małopolsce – średnio 421 zł (o 54 zł więcej), województwie opolskim (416 zł) oraz na Śląsku (402 zł). Najniższe poziomy stawek odnotowuje z kolei Podlasie (275 zł) i Podkarpacie (286 zł). W ujęciu rok do roku to odpowiednio 11 i 14 zł więcej. Co ciekawe poniżej średniej wartości znajdują się województwa wielkopolskie (polisa ma tu wartość przeciętnie 343 zł) oraz pomorskie (330 zł) – mówi Paweł Bukowski.

Majówka na rowerze? Ubezpieczenie sprzętu już od kilku złotych miesięcznie

Przekłada się to na wzmożone zainteresowanie ubezpieczeniami turystycznymi, które obejmują pokrycie nie tylko kosztów zagranicznego leczenia, ale również transportu do placówek leczniczych, kosztu poszukiwania i ratownictwa czy zagubionego lub zniszczonego bagażu. Odpowiednio dobrana polisa zapewnia również wypłatę świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu czy pokrycie kosztów wyrządzonych osobom trzecim.W przypadku coraz popularniejszego w Polsce żeglowania warto ubezpieczyć jacht lub żaglówkę. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody, które powstały z tytułu posiadania lub używania przez nich małych jednostek pływających, w tym wyrządzone w małych jednostkach pływających oraz ich wyposażeniu. Obowiązuje także w przypadku jednostek wynajmowanych i obejmuje łodzie wiosłowe, kajaki wodne, rowery wodne, pontony, jachty żaglowe o długości kadłuba do 7,5 m oraz jachty motorowe, w tym skutery wodne, z silnikiem o mocy nie przekraczającej 50 kW.Długie weekendy to czas wzmożonego ruchu na polskich drogach. Z danych Policji wynika, że tylko w okresie zeszłorocznej majówki doszło do 205 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 252 zostały ranne. Ponadto, zatrzymano aż 1316 nietrzeźwych kierowców.Największy odsetek w globalnej liczbie poszkodowanych w wypadkach w 2021 r. stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie – 51,6 proc. Wśród kolejnych najczęściej poszkodowanych kierowców znajdują się rowerzyści – prawie 12 proc. oraz motocykliści – niecałe 7 proc. Prawie 17 proc. wszystkich ofiar wypadków drogowych w 2021 r. to piesi. W 2021 r. zginęło 527 tych uczestników ruchu, a 4304 osoby zostały ranne, w tym aż 1 672 odniosło ciężkie obrażenia.Ubezpieczyciele wskazują, że coraz więcej Polaków przywiązuje wagę do ochrony ubezpieczeniowej własnych mieszkań czy domów. Podstawowy zakres takiej ochrony zawiera skutki nieprzewidzianych sytuacji np. pożaru czy zalania, ale właściciele coraz liczniej decydują się na objęcie ochroną mienia znajdującego się poza ubezpieczonym lokum. Mowa tu np. o przydomowych altankach czy mniejszych budynkach.Pod naszą nieobecność – np. podczas wyjazdu na długi weekend majowy, w domu może wydarzyć się wiele sytuacji, które zanim zostaną zauważone, mogą wyrządzić wiele szkód. Przykładowo, pęknięta rura spowoduje o wiele więcej strat, gdy jej uszkodzenie uwidoczni się dopiero na suficie sąsiada. Brak mieszkańców kusi też włamywaczy, którzy w okresie wyjazdowym biorą sobie na cel mieszkania i domy.Ubezpieczenie zapewnia wypłacenie odszkodowania w kwocie niezbędnej do pokrycia strat. Bez odpowiedniej polisy, wszelkie koszty, w tym również zniszczeń, nie tylko własnego lokalu, ale i tych sąsiednich trzeba pokrywać z własnej kieszeni.Rowerami podróżujemy do pracy, na zakupy, ale i podczas weekendowych wypraw. Niezależnie od tego, czy rower służy do krótkich przejażdżek, czy do kilkudniowych wypraw, zabezpieczenie przed kradzieżą jest bardzo istotne. Według danych Komendy Głównej Policji w 2021 skradziono ponad 13,5 tys. jednośladów. To o ponad 750 więcej niż w 2020 r. Najwięcej rowerów skradziono z budynków wielorodzinnych – 3746 oraz bezpośrednio z dróg i jezdni – 1222.Według wyceny polis przeprowadzonej przez ekspertów CUK Ubezpieczenia, ubezpieczenie jednośladu o wartości 1500 zł w pełnym wariancie sezonowym, czyli na 7 miesięcy zawierającym: OC z sumą gwarancyjną 10 000 zł, NNW z sumą ubezpieczenia na tę samą kwotę, casco dopasowane do wartości roweru oraz ubezpieczenie bagażu do 500 zł obowiązujące na terenie RP wyniosło 133 zł. Natomiast polisa w podstawowym wariancie, zwierająca tylko NNW wyniesie 37 zł na cały sezon. Kupujący polisę rowerową sam wybiera obszar obowiązywania ochrony. Do wyboru są: Polska, cały świat bez USA i Kanady, RP + USA i Kanada, cały świat.