Ubezpieczenie szkolne NNW: ochrona dziecka w szkole i w internecie

Rozpoczynający się rok szkolny to tradycyjnie już czas, w którym rodzice stają prze wyborem polisy NNW. Tradycyjnie chroni ona dziecko przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, ale okazuje się, że ubezpieczyciele coraz częściej dostrzegają potrzebę rozszerzenia jej o ochronę przed cyfrowymi zagrożeniami związanymi m.in. z upowszechnieniem się deepfake, czyli bazującej na sztucznej inteligencji techniki obróbki obrazu, która coraz częściej wykorzystuje wizerunek prawdziwych osób do tworzenia fałszywych treści. W jaki sposób ubezpieczenie szkolne NNW chroni dziecko w sieci?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z czego jeszcze składa szkolne NNW?

Na czym polega rozszerzenie ochrony wprowadzanej do szkolnej polisy NNW?

Czym jest cyberbulling?

Rozwój technologii sprawia, że w Internecie co chwilę pojawiają się nowe zagrożenia. Świetnie to widać na przykładzie sztucznej inteligencji (AI), o której po udostępnieniu Chata GPT zrobiło się bardzo głośno. Tam gdzie pojawiają się problemy, tam jest miejsce dla rozwiązań. Dlatego w ostatnich latach ubezpieczyciele wprowadzają coraz bardziej rozbudowane szkolne polisy NNW. Ubezpieczenie w dalszym ciągu chroni przede wszystkim przed skutkami nieszczęśliwych wypadków w szkole i poza nią – zarówno w czasie roku szkolnego, jak i na wakacjach. Ale dziś w ramach ochrony można też liczyć m.in. na ochronę dziecka w sieci, a więc zdalną pomoc informatyczną, wsparcie psychologiczne i porady prawne związane z incydentami, które wydarzyły się online – mówi Andrzej Paduszyński, odpowiedzialny za ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy ubezpieczenie ochroni dzieci przed deepfake?

Utrata dostępów do „sociali” i cyberbulling

Rodzice mogą korzystać z różnych narzędzi kontroli. Instaluje się je w telefonie lub na komputerze dziecka, dzięki czemu wiadomo, w jaki sposób korzysta ono z Internetu. Jednak to nie eliminuje w pełni ryzyka tzw. cyberbulligu, czyli szeroko rozumianego gnębienia dzieci w cyfrowej przestrzeni – od hejtowania po stalking. Polisa zapewnia pomoc, jeżeli dojdzie do szkody. W przypadku ubezpieczenia w Compensie działa to tak, że rodzic dzwoni na infolinię, a konsultant uruchamia rodzaj pomocy adekwatny do tego, co się stało – dodaje Andrzej Paduszyński.

Z czego jeszcze składa szkolne NNW?

Widzimy, że w ostatnich latach rodzice w dużej części przestawili się z ubezpieczania dzieci razem z klasą w szkole i kupują ochronę na własną rękę, coraz chętniej robiąc to online. Dzięki temu mogą precyzyjniej dopasować produkt do potrzeb dziecka. Zyskują też dostęp do wyższych sum ubezpieczenia, które określają najwyższe dostępne w ramach polisy odszkodowanie. W polisach indywidualnych sumy zdecydowanie przekraczają te w grupowych. Kwoty w przedziale np. od 40 do 100 tys. zł, jak np. w naszym ubezpieczeniu, kilka lat temu były na rynku rzadkością – podsumowuje Andrzej Paduszyński z Compensy.

Przemocy rówieśniczej doświadcza 57% dzieci i młodzieży – to dane z opublikowanego przez FDDS w 2022 r. raportu Dzieci się liczą. Do niepokojących i ryzykownych zachowań młodych ludzi zalicza się nadużywanie Internetu. Poczucie anonimowości i duże zasięgi powodują, że cyberprzemoc staje się powszechnym sposobem dokuczania innym i wyrażania frustracji.Przykładem, jak ubezpieczenia starają się nadążać za wirtualną rzeczywistością, jest m.in. wsparcie dla ofiar tzw. deepfake’ów. Te materiały powstają dzięki AI poprzez nakładanie na siebie obrazów, co generuje fałszywe nagrania, które do złudzenia przypominają prawdziwe. Technologia pozwala na tworzenie filmów, które obrażają, ośmieszają lub upokarzają innych.Z obecnością w sieci wiążą się też inne zagrożenia, na które odpowiada ubezpieczenie. Dlatego w skład polisy może wejść ochrona informatyczna, która polega na: kontroli niebezpiecznych zachowań dziecka w Internecie, pomocy po utracie konta w social mediach, włamaniu na e-maila czy kradzieży lub zgubieniu telefonu.Podstawą ubezpieczenia dla uczniów jest odszkodowanie w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu oraz śmiercią, do których doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ochrona może także składać się z takich elementów jak: wsparcie finansowe w leczeniu i rehabilitacji, opłacenie korepetycji, zwrot kosztów wycieczki szkolnej, pokrycie kosztów poszukiwania dziecka, wsparcie psychologiczne po wypadku (osobno dla rodzica i dziecka), OC w życiu prywatnym (przydatne np. na praktykach zawodowych) czy pokrycie kosztów opieki medycznej w przypadku zdiagnozowania boreliozy lub ukąszenia, ugryzienia lub użądlenia.