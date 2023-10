Dziś dane na temat CPI w USA, kontrakty na S&P 500 najwyżej od 3 tygodni

Tematem dnia będą dzisiaj popołudniowe dane na temat CPI w USA. Ekonomiści oczekują, że roczna dynamika tego indeksu cen detalicznych lekko spadła we wrześniu z poziomu 3,7 proc. w sierpniu br. do 3,6 proc., a roczna dynamika wskaźnika inflacji bazowej obniżyła się we wrześniu do 4,1 proc. z 4,3 proc. Dziś ok. godz. 10:55 kontrakty na S&P 500 rosły o 0,28 proc. osiągając swój najwyższy poziom od 3 tygodni. Najwyższe poziomu od końca września notowały dziś również niemiecki DAX (+0,58 proc.) i francuski CAC 40 (+0,49 proc.).

Na GPW WIG-20 trzymał się w okolicach osiągniętego wczoraj najwyższego od prawie miesiąca poziomu (-0,13 proc. ok. godz. 11:00).Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych zaliczyła dziś rano swój najniższy od końca września poziom, ale później wróciła w okolice poziomu wczorajszego zamknięcia (4,563 proc.). Najniżej od 3 tygodni była dziś rentowność 10-latek polskiego rządu (5,742 proc.).Zmiany kursu amerykańskiego dolara wobec euro i japońskiego jena były dziś rano kosmetyczne (EUR/USD +0,03 proc., USD/JPY 0,0 proc. ok. godz. 10:45).Po silnej fali aprecjacji z ostatniego miesiąca równowagę próbował złapać polski złoty (EUR/PLN +0,08 proc., USD/PLN +0,05 proc. ok. godz. 10:50).Po wczorajszym spadku do najniższego od końca września poziomu dziś rano kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara próbował się odbijać w górę (+0,25 proc. ok. godz. 10:50).Swój najniższy od grudnia 2021 poziom zaliczyła dziś cena kontraktów na soję na CBOT, ale ok. godz. 10:40 kontrakty te notowały wzrost o 0,48 proc. Po wczorajszym spadku o prawie 3 proc. próbowały w górę odbijać ceny kontraktów na ropę naftową (WTI +0,61 proc., Brent +0,89 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie, która w tym tygodniu osiągnęła swój najwyższy od stycznia br. poziom, spadała dziś ok. godz. 10:45 o 1,07 proc. Drożały dziś rano metale (złoto +0,32 proc., srebro +0,81 proc., platyna +0,31 proc., pallad +0,11 proc., miedź +0,84 proc.).